Причетні до обстрілів: Зеленський запровадив санкції проти 121 командира РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти російських командирів, які віддавали накази про масовані атаки по Україні. Йдеться про 121 російського окупанта. Крім того, обмеження торкнуться російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Офіс Президента.

Санкції проти окупантів, причетних до масованих атак

Підписавши укази, Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти командирів РФ. Ці особи причетні до масованих ракетних атак по Україні.

"Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України. Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях", — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У перший санкційний список потрапив 121 окупант. Це командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, які віддавали накази завдавати ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. За даними ОП, з початку повномасштабної війни Росія застосувала понад 4100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет.

Саме підрозділи дальньої авіації повітряно-космічних сил завдали ударів по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року. Також вони атакували багатоповерхівку в Тернополі 19 листопада 2025 року та торговий центр "Амстор" у Кременчуці 27 червня 2022 року. Крім того, били по об'єктах енергетичної й транспортної інфраструктури в різних областях.

Також серед підсанкційних осіб — командири військово-морського флоту. Вони віддавали накази обстрілювати Україну з надводних кораблів та підводних човнів — носіїв крилатих ракет "Калібр". Окупанти використали понад 1500 ракет цього типу під час атак по українських містах. Окупанти з цього списку причетні до ударів по ТЕЦ у Києві, а також енергетиці Львівщини, Івано-Франківщини, Волині, Миколаївщини та Одещини.

У списку також командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ. Вони завдавали ударів із застосуванням крилатих ракет наземного базування та балістичних ракет "Іскандер-М". Таким озброєнням РФ атакувала Україну понад 1100 разів. Зокрема, одна з ракет вдарила по центру Сум 13 квітня 2025 року.

У пакет санкцій щодо релігійних діячів потрапили дев'ять осіб. Це росіяни, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують агресію РФ та використовують релігію для пропаганди, зокрема, представники РПЦ.

