Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Причастные к обстрелам: Зеленский ввел санкции против 121 командира РФ

Причастные к обстрелам: Зеленский ввел санкции против 121 командира РФ

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 19:03
Причастные к обстрелам: Зеленский ввел санкции против 121 командира РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских командиров, которые отдавали приказы о массированных атаках по Украине. Речь идет о 121 российском оккупанте. Кроме того, ограничения коснутся российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Президента.

Санкции против оккупантов, причастных к массированным атакам

Подписав указы, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против командиров РФ. Эти лица причастны к массированным ракетным атакам по Украине.

"Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины. Они обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В первый санкционный список попал 121 оккупант. Это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил РФ, которые отдавали приказы наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре. По данным ОП, с начала полномасштабной войны Россия применила более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет.

Читайте также:

Именно подразделения дальней авиации воздушно-космических сил нанесли удары по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года. Также они атаковали многоэтажку в Тернополе 19 ноября 2025 года и торговый центр "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года. Кроме того, били по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в разных областях.

Также среди подсанкционных лиц — командиры военно-морского флота. Они отдавали приказы обстреливать Украину с надводных кораблей и подводных лодок — носителей крылатых ракет "Калибр". Оккупанты использовали более 1500 ракет этого типа во время атак по украинским городам. Оккупанты из этого списка причастны к ударам по ТЭЦ в Киеве, а также энергетике Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской и Одесской областей.

В списке также командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск. Они наносили удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет "Искандер-М". Таким вооружением РФ атаковала Украину более 1100 раз. В частности, одна из ракет ударила по центру Сум 13 апреля 2025 года.

В пакет санкций в отношении религиозных деятелей попали девять человек. Это россияне, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают агрессию РФ и используют религию для пропаганды, в частности, представители РПЦ.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 апреля Украина ввела новые санкции против РФ. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский. Ограничения коснулись 33 физических и 42 юридических лиц.

Также мы сообщали о том, что глава государства Владимир Зеленский оценил риски возможного снятия санкций с Беларуси и частично с России. По его словам, такое решение будет ослаблением давления, что сыграет врагу на пользу.

Владимир Зеленский санкции против России санкции россияне
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации