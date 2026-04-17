Причастные к обстрелам: Зеленский ввел санкции против 121 командира РФ

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских командиров, которые отдавали приказы о массированных атаках по Украине. Речь идет о 121 российском оккупанте. Кроме того, ограничения коснутся российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Офис Президента.

Санкции против оккупантов, причастных к массированным атакам

Подписав указы, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против командиров РФ. Эти лица причастны к массированным ракетным атакам по Украине.

"Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины. Они обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В первый санкционный список попал 121 оккупант. Это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил РФ, которые отдавали приказы наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре. По данным ОП, с начала полномасштабной войны Россия применила более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет.

Читайте также:

Именно подразделения дальней авиации воздушно-космических сил нанесли удары по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года. Также они атаковали многоэтажку в Тернополе 19 ноября 2025 года и торговый центр "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года. Кроме того, били по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в разных областях.

Также среди подсанкционных лиц — командиры военно-морского флота. Они отдавали приказы обстреливать Украину с надводных кораблей и подводных лодок — носителей крылатых ракет "Калибр". Оккупанты использовали более 1500 ракет этого типа во время атак по украинским городам. Оккупанты из этого списка причастны к ударам по ТЭЦ в Киеве, а также энергетике Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской и Одесской областей.

В списке также командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск. Они наносили удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет "Искандер-М". Таким вооружением РФ атаковала Украину более 1100 раз. В частности, одна из ракет ударила по центру Сум 13 апреля 2025 года.

В пакет санкций в отношении религиозных деятелей попали девять человек. Это россияне, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают агрессию РФ и используют религию для пропаганды, в частности, представители РПЦ.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 апреля Украина ввела новые санкции против РФ. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский. Ограничения коснулись 33 физических и 42 юридических лиц.

Также мы сообщали о том, что глава государства Владимир Зеленский оценил риски возможного снятия санкций с Беларуси и частично с России. По его словам, такое решение будет ослаблением давления, что сыграет врагу на пользу.