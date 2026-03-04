Следствие назвало имя российского командира причастного к атаке на "Охматдет" в Киеве

Спасатели разбирают завалы в "Охматдете" 8 июля 2024 года после ракетного удара. Фото: ГСЧС Украины

СБУ и Офис Генерального прокурора объявили заочное подозрение российскому генерал-майору Сергею Кувалдину. По версии следствия, именно он отдал боевой приказ нанести ракетный удар по "Охматдету" в Киеве 8 июля 2024 года.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение пресс-службы Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности сообщили, что военная контрразведка и следователи собрали доказательства относительно действий Сергея Кувалдина как чиновника, связанного с управлением дальней авиацией военно-воздушных сил РФ.

Сергей Кувалдин. Фото: СБУ

Именно он 8 июля 2024 года он дал боевую команду на осуществление ракетной атаки по детской больнице "Охматдет" в столице.

По выводам расследования, удар по медучреждению был нанесен стратегической крылатой ракетой Х-101 класса "воздух-земля". Запуск, как установили следователи, состоялся с российского бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95МС.

Следствием атаки, по данным правоохранителей, стала гибель двух гражданских. Еще десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Отдельно указывается на значительные разрушения в здании и помещениях "Охматдета", в частности на повреждение высокотехнологичного оборудования больницы.

СБУ также уточняет, что на момент удара Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего и начальника штаба дальней авиации военно-воздушных сил РФ. Примечательно, что после атаки по "Охматдету", он даже пошел вверх по карьерной лестнице и получил "повышение" - ныне он назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора.

На основании собранной доказательной базы следователи СБУ заочно объявили Кувалдину подозрение по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, повлекшие гибель людей. Поскольку подозреваемый находится на территории РФ, украинские правоохранители заявляют о дальнейших мерах, направленных на привлечение его к ответственности.

Кувалдин уже фигурировал в другом производстве: ранее ему заочно объявляли подозрение как командиру ракетной атаки по инфраструктуре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове в ночь с 3 на 4 сентября 2024 года. Расследование нынешнего эпизода осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Отметим, что в 2024 году Россия пыталась сбросить с себя ответственность за обстрел больницы и массово распространяла фейки.