Головна Новини дня Наказав бомбити "Охматдит" — СБУ назвала підозрюваного командира

Наказав бомбити "Охматдит" — СБУ назвала підозрюваного командира

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:32
СБУ оголосила підозру генералу РФ за наказ бити по "Охматдиту"
Рятувальники розбирають завали в "Охматдиті" 8 липня 2024 року після ракетного удару. Фото: ДСНС України

У справі про ракетний удар по "Охматдиту" в Києві 8 липня 2024 року правоохоронці назвали підозрюваного командира. Це генерал-майора військ РФ Сергій Кувалдін. СБУ заявляє, що задокументувала нові епізоди воєнних злочинів посадовця.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення пресслужби Служби безпеки України.

СБУ викрила генерал-майора РФ причетного до удару по "Охматдиті"

У Службі безпеки повідомили, що військова контррозвідка та слідчі зібрали докази щодо дій Кувалдіна як посадовця, пов'язаного з управлінням дальньою авіацією військово-повітряних сил РФ.

Сергій Кувалдін
Сергій Кувалдін. Фото: СБУ

Саме він 8 липня 2024 року він дав бойову команду на здійснення ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" у столиці.

За висновками розслідування, удар по медзакладу був завданий стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу "повітря-земля". Запуск, як встановили слідчі, відбувся з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

Наслідком атаки, за даними правоохоронців, стала загибель двох цивільних. Ще десятки людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окремо вказується на значні руйнування в будівлі та приміщеннях "Охматдиту", зокрема на пошкодження високотехнологічного обладнання лікарні.

СБУ також уточнює, що на момент удару Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача та начальника штабу дальньої авіації військово-повітряних сил РФ. Примітно, що після атаки по "Охматдиту", він навіть пішов уверх по кар'єрній драбині і отримав "підвищення" — нині він призначений командувачем дальньої авіації збройних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ заочно оголосили Кувалдіну підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей. Оскільки підозрюваний перебуває на території РФ, українські правоохоронці заявляють про подальші заходи, спрямовані на притягнення його до відповідальності.

Кувалдін уже фігурував в іншому провадженні: раніше йому заочно оголошували підозру як командиру ракетної атаки по інфраструктурі об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові в ніч з 3 на 4 вересня 2024 року. Розслідування нинішнього епізоду здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що у 2024 році Росія намагалась скинути з себе відповідальність за обстріл лікарні та масово поширювала фейки. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
