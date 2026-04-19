Стефанішина: Україна закликала США поновити санкції проти нафти Росії

Ольга Стефанішина. Фото: facebook

Україна закликає адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. Обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США — спільний інтерес Києва і Вашингтона.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила пані посол України у США Ольга Стефанішина.

Санкції проти російської нафти

Стефанішина наголосила, що не можна допустити, аби Москва отримувала економічну вигоду від дій своїх союзників, зокрема Ірану. Саме тому Київ наполягає на відновленні санкцій, які обмежують фінансові потоки до російського бюджету.

За її словами, скорочення доходів РФ є спільним інтересом України та США, адже ці кошти Кремль спрямовує не лише на війну проти України, а й на підтримку сил, які протистоять Вашингтону.

"Якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати. Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею", — сказала пані посол.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії. За його словами, це підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати.

Водночас президент запровадив санкції проти 121 командира РФ. Вони причетні до обстрілів українських міст та сіл. Крім того, обмеження торкнуться російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ.