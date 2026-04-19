Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стефанишина: Украина призвала США возобновить санкции против нефти России

Стефанишина: Украина призвала США возобновить санкции против нефти России

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 10:59
Ольга Стефанишина. Фото: facebook

Украина призывает администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США — общий интерес Киева и Вашингтона.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Санкции против российской нефти

Стефанишина подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы Москва получала экономическую выгоду от действий своих союзников, в частности Ирана. Именно поэтому Киев настаивает на восстановлении санкций, которые ограничивают финансовые потоки в российский бюджет.

По ее словам, сокращение доходов РФ является общим интересом Украины и США, ведь эти средства Кремль направляет не только на войну против Украины, но и на поддержку сил, которые противостоят Вашингтону.

"Если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, новые проблемы в мире не заставят себя ждать. В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством", — сказала госпожа посол.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский призвал не ослаблять санкции против России. По его словам, это подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать.

В то же время президент ввел санкции против 121 командира РФ. Они причастны к обстрелам украинских городов и сел. Кроме того, ограничения коснутся российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ.

санкции против России Ольга Стефанишина нефть
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации