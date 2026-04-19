Стефанишина: Украина призвала США возобновить санкции против нефти России

Ольга Стефанишина.

Украина призывает администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США — общий интерес Киева и Вашингтона.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Санкции против российской нефти

Стефанишина подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы Москва получала экономическую выгоду от действий своих союзников, в частности Ирана. Именно поэтому Киев настаивает на восстановлении санкций, которые ограничивают финансовые потоки в российский бюджет.

По ее словам, сокращение доходов РФ является общим интересом Украины и США, ведь эти средства Кремль направляет не только на войну против Украины, но и на поддержку сил, которые противостоят Вашингтону.

"Если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, новые проблемы в мире не заставят себя ждать. В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством", — сказала госпожа посол.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский призвал не ослаблять санкции против России. По его словам, это подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать.

В то же время президент ввел санкции против 121 командира РФ. Они причастны к обстрелам украинских городов и сел. Кроме того, ограничения коснутся российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ.