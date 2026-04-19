Главная Новости дня Это деньги на войну: Зеленский призвал не ослаблять санкции против России

Это деньги на войну: Зеленский призвал не ослаблять санкции против России

Дата публикации 19 апреля 2026 10:25
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии. По его словам, это подпитывает иллюзию российского руководства, что войну можно продолжать.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Владимир Зеленский.

Санкции против РФ нужно усилить

Зеленский рассказал, что только в течение последней недели российские войска осуществили массированные атаки по украинским городам и общинам, применив более 2 360 ударных дронов, более чем 1 320 управляемых авиационных бомб и почти 60 ракет различных типов.

"Каждый доллар за нефть из России — это деньги на войну. Более 110 танкеров теневого флота Москвы сейчас находятся в море. На их борту — более 12 млн тонн российской нефти, которую благодаря послаблениям санкций снова можно продавать без последствий. Это 10 млрд долларов — ресурс, который прямо конвертируется в новые удары по Украине", — сказал президент.

По его словам, международное сообщество должно усиливать давление на Россию, а не ослаблять ограничения. Он призвал останавливать российские танкеры и сокращать экспорт нефти страны-агрессора.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных за эффективную работу и партнеров Украины — за поддержку и помощь в усилении санкционного давления на РФ.

Как сообщает Новини.LIVE, 4 апреля Зеленский подписал указы о новых санкциях против России. Речь идет об ограничениях в отношении 33 физических и 42 юридических лиц.

Уже 17 апреля президент ввел санкции против 121 командира РФ, которые причастны к обстрелам Украины. Кроме того, ограничения коснутся российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию РФ.

Владимир Зеленский санкции против России война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
