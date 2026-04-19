Це гроші на війну: Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії. За його словами, це підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Володимир Зеленський.

Санкції проти РФ потрібно посилити

Зеленський розповів, що лише протягом останнього тижня російські війська здійснили масовані атаки по українських містах і громадах, застосувавши понад 2 360 ударних дронів, більш ніж 1 320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів.

"Кожен долар за нафту з Росії — це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту — понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд доларів — ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", — сказав президент.

За його словами, міжнародна спільнота має посилювати тиск на Росію, а не послаблювати обмеження. Він закликав зупиняти російські танкери та скорочувати експорт нафти країни-агресора.

Окремо Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу та партнерам України — за підтримку й допомогу у посиленні санкційного тиску на РФ.

Як повідомляє Новини.LIVE, 4 квітня Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії. Йдеться про обмеження щодо 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

Вже 17 квітня президент запровадив санкції проти 121 командира РФ, які причетні до обстрілів України. Крім того, обмеження торкнуться російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ.