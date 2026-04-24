Дуда призвал усилить и сохранить санкции против России

Экс-президент Польши Анджей Дуда призвал усилить за сохранить антироссийские санкции. Он подчеркнул, что ограничения должны не только подрывать экономику России, но и сдерживать военный потенциал страны-агрессора.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, соответствующее заявление Дуды прозвучало на киевском форуме по безопасности.

Почему важно не только сохранить, но и усилить санкции против РФ

"Мы должны поддержать и продолжить политику санкций против России. Эта политика должна оставаться для того, чтобы максимально подорвать российскую экономику и сделать невозможным для России покупать современные вооружения, (в частности — Ред.) высокотехнологичные ракеты", — сказал Дуда.

Отдельно он сделал акцент на энергетическом секторе, отметив, что необходимо сократить доходы РФ от экспорта нефти и газа.

В то же время Дуда подчеркнул, что цель не может быть ограничена только ослаблением возможностей России. По его словам, надо разработать долгосрочный механизм, который позволит максимально минимизировать возможность России восстановить свой военный потенциал и продолжить агрессивную политику.

Резюмируя экс-президент Польши вспомнил и о российских энергетических проектах, в частности "Северный поток". Дуда подчеркнул, что подобные проекты должны быть не только заблокированы, но и полностью демонтированы, чтобы исключить энергетическое влияние Москвы на Европу.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал не ослаблять санкции против России. Он подчеркнул, что это подпитывает иллюзию руководства РФ, что войну можно продолжить.

Также мы писали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Вашингтон возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов, поскольку в интересах обеих стран является ограничение финансирования, которое РФ использует для атак на Украину и для поддержки противников США. Ее призыв прозвучал после того, как на днях Соединенные Штаты еще на один месяц ослабили санкции против РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.