Эффективность перехвата: эксперт сравнил ПВО Украины и Израиля

Украинский военный. Фото: 58 ОМПБр им. И.Выговского

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сравнил противовоздушные обороны Украины и Израиля. По его словам, страны демонстрируют примерно такой же уровень перехвата целей. В частности, речь идет об около 90%.

Об этом Игорь Романенко сообщил в эфире "Эспрессо", передает Новини.LIVE.

Эффективность ПВО Украины и Израиля

Романенко отметил, что создание ПВО по образцу "Железного купола Израиля" не является универсальным решением.

"Собственная система ПВО по принципам израильского "Железного купола" не станет панацеей. "Железный купол" — система, которая предназначена для уничтожения ракет, снарядов, например, из "Градов". Кроме того, известно, что палестинские боевики ставят трубу на что угодно и запускают боезаряд, а когда атакует такое большое количество, то "Железный купол" не справляется с такими задачами", — говорит он.

По его словам, Израиль имеет комплексную систему обороны. Она включает авиацию, беспилотники и ракеты-перехватчики.

"Следует отметить, что израильтяне изготавливают ПВО, а также имеют небольшую территорию, однако сбивают, как и мы, на 90%. А чтобы сбивать на 100%, то пока в мире нет таких систем", — рассказал Романенко.

Он также отметил сложность перехвата ПВО баллистических ракет. В частности, речь идет об "Искандерах", "Кинжале" и "Цирконе", которыми российские оккупанты атакуют Украину. Кроме того, значительную угрозу представляют дроны типа Shahed.

"Сформирована малая ПВО: в бригадах есть штатные подразделения, которые работают по вражеским дронам — это и мобильные группы, и дроны-перехватчики. Однако пока один оператор — один дрон, а следующий шаг - когда один оператор будет управлять роем дронов-перехватчиков. Но многое в перспективе, поэтому, к сожалению имеем сегодня трагические случаи", — добавил Романенко.

Как писали Новини.LIVE, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире День.LIVE сообщал, что даже с запуском производства украинских систем ПВО их полноценное развертывание потребует времени. По его словам, чтобы развить собственную противовоздушную оборону, Украине понадобится минимум год.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что страна может столкнуться с замедлением поставок ракет для ПВО Patriot. Сейчас Киев активно ищет альтернативные источники вооружения.