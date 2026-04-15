Деньги есть, ракет нет: Зеленский об угрозе поставок ПВО

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина может столкнуться с замедлением поставок критически важных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам Президента Владимира Зеленского, из-за международной ситуации, в частности обострения на Ближнем Востоке, передача перехватчиков PAC-2 и PAC-3 может затянуться, поэтому Киев активно ищет альтернативные источники вооружения.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в Норвегии, цитирует Новини.LIVE.

Защита украинского воздушного пространства может осложниться из-за вероятных задержек в поставках ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский откровенно сообщил, что государство сталкивается с риском замедления передачи критически важных перехватчиков, в частности модификации PAC-3. Главной причиной такой ситуации является геополитическая напряженность и обострение на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, украинская власть осознавала эти риски еще раньше, понимая зависимость от американских поставок. В то же время Президент отметил, что наличие финансирования со стороны стран ЕС не гарантирует быстрого получения необходимого оружия.

"Мы поняли, что мы можем иметь случаи, особенно с ПАК-3 (ракета PAC-3, — Ред). Конечно, я боюсь, что они могут предоставить нам эти ракеты с задержкой, даже используя европейское деньги. Но я думаю, что мы можем иметь такие проблемы в ближайшем будущем", — констатировал Владимир Зеленский.

Читайте также:

Чтобы не оставить украинские города и критическую инфраструктуру без защиты, руководство государства уже ведет активную работу с международными партнерами. Киев пытается диверсифицировать поставки и привлечь помощь не только от европейских союзников, но и от стран Ближнего Востока.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация остается очень тяжелой и требует максимальной концентрации энергии от украинских дипломатов.

"Мы имели контакты с международными странами, мы имели контакты с европейцами. Да, этого не хватает, чтобы защитить наше небо, но мы работаем. Мы пытаемся найти различные, альтернативные варианты, чтобы получить ПАК-2, ПАК-3", — резюмировал Президент.

Ранее Новини.LIVE отмечали, что во время боевых действий на Ближнем Востоке американские военные крайне неэффективно использовали запасы ракет к комплексу Patriot. Фактически за несколько суток активных боевых действий они использовали то же количество ракет, которое Украина получила от партнеров за несколько лет.

Поэтому украинские военные учили американских военных и генералов тонкостям и правилам работы со средствами ПВО. Вместе с тем ранее Владимир Зеленский предлагал США украинскую модель ПВО, которая значительно дешевле в обслуживании, но не менее действенной. Однако, в США такое предложение отклонили, хотя партнеры с Ближнего Востока начали активно интересоваться разработками Украины.

Между тем Украина продолжает активно работать над созданием собственных видов оружия, в том числе и образцов противовоздушной обороны. Министр обороны заявил, что уже есть первые достижения в работе частной модели ПВО.