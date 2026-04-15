Гроші є, ракет немає: Зеленський про загрозу постачань ППО

Україна може зіткнутися зі сповільненням постачання критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами Президента Володимира Зеленського, через міжнародну ситуацію, зокрема загострення на Близькому Сході, передача перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 може затягнутися, тому Київ активно шукає альтернативні джерела озброєння.

Про це Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Норвегії, цитує Новини.LIVE.

Україні можуть обмежити постачання ракет Patriot через брак ресурсів

Захист українського повітряного простору може ускладнитися через ймовірні затримки у постачанні ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент України Володимир Зеленський відверто повідомив, що держава стикається з ризиком сповільнення передачі критично важливих перехоплювачів, зокрема модифікації PAC-3. Головною причиною такої ситуації є геополітична напруженість та загострення на Близькому Сході.

За словами глави держави, українська влада усвідомлювала ці ризики ще раніше, розуміючи залежність від американських постачань. Водночас Президент зауважив, що наявність фінансування з боку країн ЄС не гарантує швидкого отримання необхідної зброї.

"Ми зрозуміли, що ми можемо мати випадки, особливо з ПАК-3 (ракета PAC-3, — Ред). Звісно, я боюся, що вони можуть надати нам ці ракети із затримкою, навіть використовуючи європейське гроші. Але я думаю, що ми можемо мати такі проблеми в ближчому майбутньому", — констатував Володимир Зеленський.

Щоб не залишити українські міста та критичну інфраструктуру без захисту, керівництво держави вже веде активну роботу з міжнародними партнерами. Київ намагається диверсифікувати постачання та залучити допомогу не лише від європейських союзників, а й від країн Близького Сходу.

Володимир Зеленський підкреслив, що ситуація залишається дуже важкою і вимагає максимальної концентрації енергії від українських дипломатів.

"Ми мали контакти з міжнародними країнами, ми мали контакти з європейцями. Так, цього не вистачає, щоб захистити наше небо, але ми працюємо. Ми намагаємося знайти різні, альтернативні варіанти, щоб отримати ПАК-2, ПАК-3", — резюмував Президент.

Раніше Новини.LIVE зазначали, що під час бойових дій на Близькому Сході американські військові вкрай неефективно використовували запаси ракет до комплексу Patriot. Фактично за кілька діб активних бойових дій вони використали ту ж кількість ракет, яку Україна отримала від партнерів за кілька років.

Відтак українські військові вчили американських військових та генералів тонкощів та правил роботи із засобами ППО. Разом з тим раніше Володимир Зеленський пропонував США українську модель ППО, яка є значно дешевшою в обслуговуванні, але не менш дієвою. Проте, в США таку пропозицію відхилили, хоча партнери з Близького Сходу почали активно цікавитися розробками України.

Тим часом Україна продовжує активно працювати над створенням власних видів зброї, у тому числі й зразків протиповітряної оборони. Міністр оборони заявив, що уже є перші здобутки у роботі приватної моделі ППО.