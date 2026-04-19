Украина масштабирует собственную ПВО не раньше, чем через год: эксперт

Системы ПВО Patriot.

Даже после начала изготовления украинских систем противовоздушной обороны нужно будет время, чтобы масштабировать это. Поэтому понадобится не менее года, чтобы Украина развила собственную ПВО.

Об этом сообщил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире День.LIVE.

Масштабирование украинской ПВО

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, оптимистичные оценки предполагают, что первые результаты по производству украинской ПВО могут быть уже в 2026 году. В то же время нужно будет время, чтобы масштабировать и внедрить серийное производство.

"От изготовления до внедрения в серию проходит время. Мы говорим примерно о годе", — отметил эксперт.

Кузан отметил, что после создания систем ПВО понадобится дополнительный период для их тестирования. Кроме того, нужно будет время, чтобы наладить производство и полноценное применение.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил о возможном замедлении поставки ракет для систем Patriot. Передача может затянуться из-за ситуации на Ближнем Востоке. На данный момент Киев активно ищет альтернативные источники вооружения.

Также мы писали о том, что главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил о разработке новой системы ПВО. Украина работает над созданием более дешевого аналога Patriot. По его словам, эта система может перехватить первую баллистическую ракету уже в 2027 году.