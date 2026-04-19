Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна масштабує власну ППО не раніше, ніж за рік: експерт

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 19:29
Системи ППО Patriot. Фото: Reuters

Навіть після початку виготовлення українських систем протиповітряної оборони потрібен буде час, аби масштабувати це. Відтак знадобиться не менше року, аби Україна розвинула власну ППО.

Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі День.LIVE.

Масштабування української ППО

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, оптимістичні оцінки передбачають те, що перші результати стосовно виробництва української ППО можуть бути вже у 2026 році. Водночас потрібен буде час, аби масштабувати та впровадити серійне виробництво.

"Від виготовлення до впровадження в серію проходить час. Ми говоримо приблизно про рік", — зазначив експерт.

Кузан наголосив, що після створення систем ППО знадобиться додатковий період для їх тестування. Крім того, треба буде час, аби налагодити виробництво та повноцінне застосування.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив про можливе сповільнення постачання ракет для систем Patriot. Передача може затягнутися через ситуацію на Близькому Сході. Наразі Київ активно шукає альтернативні джерела озброєння.

Також ми писали про те, що головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про розробку нової системи ППО. Україна працює над створення дешевшого аналогу Patriot. За його словами, ця система може перехопити першу балістичну ракету вже у 2027 році.

зброя військові ППО ефір Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації