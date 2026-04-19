Україна масштабує власну ППО не раніше, ніж за рік: експерт

Навіть після початку виготовлення українських систем протиповітряної оборони потрібен буде час, аби масштабувати це. Відтак знадобиться не менше року, аби Україна розвинула власну ППО.

Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі День.LIVE.

Масштабування української ППО

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, оптимістичні оцінки передбачають те, що перші результати стосовно виробництва української ППО можуть бути вже у 2026 році. Водночас потрібен буде час, аби масштабувати та впровадити серійне виробництво.

"Від виготовлення до впровадження в серію проходить час. Ми говоримо приблизно про рік", — зазначив експерт.

Кузан наголосив, що після створення систем ППО знадобиться додатковий період для їх тестування. Крім того, треба буде час, аби налагодити виробництво та повноцінне застосування.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив про можливе сповільнення постачання ракет для систем Patriot. Передача може затягнутися через ситуацію на Близькому Сході. Наразі Київ активно шукає альтернативні джерела озброєння.

Також ми писали про те, що головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про розробку нової системи ППО. Україна працює над створення дешевшого аналогу Patriot. За його словами, ця система може перехопити першу балістичну ракету вже у 2027 році.