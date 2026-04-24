Ефективність перехоплення: експерт порівняв ППО України та Ізраїлю

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко порівняв протиповітряні оборони України та Ізраїлю. За його словами, країни демонструють приблизно такий самий рівень перехоплення цілей. Зокрема, йдеться про близько 90%.

Про це Ігор Романенко повідомив в ефірі "Еспресо".

Ефективність ППО України та Ізраїлю

Романенко зауважив, що створення ППО за зразком "Залізного купола Ізраїлю" не є універсальним рішенням.

"Власна система ППО за принципами ізраїльського "Залізного купола" не стане панацеєю. "Залізний купол" — система, яка призначена для знищення ракет, снарядів, наприклад, з "Градів". Крім того, відомо, що палестинські бойовики ставлять трубу на будь-що і запускають боєзаряд, а коли атакує така велика кількість, то "Залізний купол" не справляється з такими задачами", — каже він.

За його словами, Ізраїль має комплексну систему оборони. Вона включає авіацію, безпілотники та ракети-перехоплювачі.

"Слід зазначити, що ізраїльтяни виготовляють ППО, а також мають невелику територію, однак збивають, як і ми, на 90%. А щоб збивати на 100%, то поки у світі нема таких систем", — розповів Романенко.

Він також наголосив на складності перехоплення ППО балістичних ракет. Зокрема, йдеться про "Іскандер", "Кинджал" і "Циркон", якими російські окупанти атакують Україну. Крім того, значну загрозу становлять дрони типу Shahed.

"Сформована мала ППО: у бригадах є штатні підрозділи, які працюють по ворожих дронах — це і мобільні групи, і дрони-перехоплювачі. Однак поки один оператор — один дрон, а наступний крок — коли один оператор буде керувати роєм дронів-перехоплювачів. Але багато чого в перспективі, тому, на жаль маємо сьогодні трагічні випадки", — додав Романенко.

Як писали Новини.LIVE, очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі День.LIVE повідомляв, що навіть із запуском виробництва українських систем ППО їхнє повноцінне розгортання потребуватиме часу. За його словами, щоб розвинути власну протиповітряну оборону, Україні знадобиться щонайменше рік.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв, що країна може зіткнутися зі сповільненням постачання ракет для ППО Patriot. Наразі Київ активно шукає альтернативні джерела озброєння.