Зеленський анонсував санкції за вивезення краденого зерна

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що купівля краденого тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується і викраденого Росією зерна. Зокрема, одне з таких суден прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський заявив про санкції через продаж зерна, яке викрадає Росія

Як наголосив Президент України, купівля зерна, яке викрадає Росія, не може бути чистим бізнесом. За словами Зеленського, ізраїльська влада точно знає, які судна та з яким вантажем прибувають в порти країни.

"Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов'язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Зеленського.

Президент наголосив, що Україна отримала дані розвідки та готує санкції. Вони будуть стосуватися тих, хто вивозить зерно незаконним способом, а також тих, хто намагається заробляти на цій схемі.

"Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими. Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", — зауважив Зеленський.

Як повідомляє видання Haaretz, Європа розглядає впровадження санкцій проти ізраїльських компаній та осіб, які причетні до прийому суден РФ із краденим зерном з окупованих територій України.

Євросоюз засудив будь-які дії, які сприяють фінансуванню військової агресії Росії. Брюссель готовий розширити санкційні списки, якщо буде доведено участь певних країн у незаконних схемах. ЄС разом з Україною наразі вимагають від Ізраїлю пояснити походження зерна, яке імпортується до країни.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis із зерном. Ця агропродукція може бути викраденою з окупованих територій України.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що торгівля краденим зерном може підірвати дружні відносини України та Ізраїлю. Він закликав керівництво країни відреагувати на ситуацію. Ізраїльського посла викликали в МЗС.

Водночас глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував звинувачення. Він заявив, що це "не докази". Посадовець зауважив, що Україна мала б подати запит на правову допомогу, перш ніж "звернутися до медіа та соціальних мереж".

Додамо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомляв про те, що за минулий рік Росія вивезла з окупованих територій України понад два мільйони тонн зерна. Агропродукцію реалізували на ринках Африки, Азії, Близького Сходу та частково Європи.