Судно із краденим зерном у Хайфі: Україна та Ізраїль обмінялися заявами

Андрій Сибіга.

Дружні українсько-ізраїльські відносини можуть приносити користь обом країнам. Їх не має підірвати незаконна торгівля українським зерном, яку веде РФ. Йдеться про судно Panormitis, яке привезло нібито крадену агропродукцію до ізраїльського порту Хайфа.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі X у понеділок, 27 квітня, передає Новини.LIVE.

Україна закликає РФ не приймати викрадене зерно

Очільник МЗС зазначив, що не розуміє, чому Ізраїль не відреагував належним чином на законний запит України щодо попереднього судна, яке доставила нібито крадені товари до Хайфи.

"Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно (з викраденим українським зерном, — Ред.), знову застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та завдання шкоди нашим відносинам", — наголосив Сибіга.

Також він додав, що МЗС України вже викликало посла Ізраїлю на ранок 28 квітня, аби вручити йому ноту протесту та висунути вимогу щодо вжиття відповідних заходів.

Реакція МЗС Ізраїлю

На допис Андрія Сибіги відреагував очільник МЗС Ізраїлю Гідеон Саар. Він зазначив, що дипломатичні відносини, особливо між дружніми країнами, не будуться у Twitter чи в засобах масової інформації.

"Звинувачення не є доказами. Доказів, що підтверджують ці звинувачення, досі не надали. Ви навіть не подали запит на правову допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж", — заявив Саар.

Водночас він пообіцяв, що питання щодо українського зерна розглянуть, адже Ізраїль є державою, яка дотримується верховенства права й має незалежні правоохоронні органи.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову МЗС Андрія Сибігу повідомляв, що Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України понад два мільйони тонн зерна. Найбільшу кількість викраденої агропродуції, 40%, отримав Єгипет. Решту розподілили між державами Близького Сходу, Африки та Азії.

Також Новини.LIVE з посиланням на Media Center Ukraine писав, що Росія заробляє на українському збіжжі гроші для продовження війни. Світ готує жорстку відповідь на такі дії агресора. Представниця ЄС Кая Каллас порівняла нинішню блокаду моря зі спробою влаштувати новий голодомор.