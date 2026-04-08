У МЗС підтвердили запрошення для представників США відвідати Україну

Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив запрошення для представників Сполучених Штатів Америки відвідати Україну. За його словами, наразі країни працюють над посиленням угоди про гарантії безпеки.

Про це Георгій Тихий розповів на пресконференції у середу, 8 квітня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна запрошує представників США

"Запрошення це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність. Станом на зараз йде угода між українською та американською командами над посиленням документа про гарантії безпеки", — каже Тихий.

За його словами, відкрилося певне вікно можливостей для того, аби зробити цей документ сильнішим, зокрема, з огляду на розвиток подій на Близькому Сході і роль України.

Над документом роботу ведуть керівник ОП Кирило Буданов, головнокомандувач Олександр Сирський, начальник штабу Андрій Гнатов, а також дипломати й представники уряду.

"Розуміємо, що зараз американська сторона, знову ж таки, зайнята сильно Іраном, Близьким Сходом, це природно. Ми тут ніяких політичних висновків з цього не робимо, але робота над цим документом, вона, власне, і пов'язана з візитом американських представників до України і подальшої роботи команди", — каже Тихий.

Він наголосив, що команди продовжують перебувати на звʼязку.

За його словами, коли буде розвиток по цьому документу, тоді зрозумілішими стануть точні плани щодо контактів між командами.

"Наше запрошення залишається в силі. Ми будемо раді бачити американців і вітати їх у Києві", — додав речник МЗС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на керівника ОП Кирила Буданова, після Великодня до Києва з візитом можуть приїхати американські представники Стів Віткофф, Джаред Кушнер і сенатор Ліндсі Грем. Водночас у США поки лише обговорюють таку можливість.

А сьогодні глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на угоду між США та Іраном щодо двотижневого перемирʼя. Він закликав проявити рішучість для примусу Росії до завершення війни проти України.