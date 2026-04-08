Главная Новости дня В МИД подтвердили приглашение для представителей США посетить Украину

Дата публикации 8 апреля 2026 13:55
Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил приглашение для представителей Соединенных Штатов Америки посетить Украину. По его словам, сейчас страны работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом Георгий Тихий рассказал на пресс-конференции в среду, 8 апреля, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина приглашает представителей США

"Приглашение это в силе, и мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность. По состоянию на сейчас идет соглашение между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности", — говорит Тихий.

По его словам, открылось определенное окно возможностей для того, чтобы сделать этот документ сильнее, в частности, учитывая развитие событий на Ближнем Востоке и роль Украины.

Над документом работу ведут руководитель ОП Кирилл Буданов, главнокомандующий Александр Сырский, начальник штаба Андрей Гнатов, а также дипломаты и представители правительства.

Читайте также:

"Понимаем, что сейчас американская сторона, опять же, занята сильно Ираном, Ближним Востоком, это естественно. Мы здесь никаких политических выводов из этого не делаем, но работа над этим документом, она, собственно, и связана с визитом американских представителей в Украину и дальнейшей работы команды", — говорит Тихий.

Он подчеркнул, что команды продолжают находиться на связи.

По его словам, когда будет развитие по этому документу, тогда более понятными станут точные планы относительно контактов между командами.

"Наше приглашение остается в силе. Мы будем рады видеть американцев и приветствовать их в Киеве", — добавил спикер МИД.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на руководителя ОП Кирилла Буданова, после Пасхи в Киев с визитом могут приехать американские представители Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сенатор Линдси Грэм. В то же время в США пока только обсуждают такую возможность.

А сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на соглашение между США и Ираном о двухнедельном перемирии. Он призвал проявить решительность для принуждения России к завершению войны против Украины.

США МИД Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
