Главная Новости дня Американская решимость работает: Сибига о соглашении между США и Ираном

Дата публикации 8 апреля 2026 09:26
Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на соглашение о перемирии между Соединенными Штатами Америки и Ираном. По его словам, американская решимость работает. Он призвал заставить Россию закончить войну против Украины.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в среду, 8 апреля, передает Новини.LIVE.

Соглашения между США и Ираном

"Приветствуем соглашение между Президентом США Дональдом Трампом и Иранским режимом по разблокированию Ормузского пролива и прекращению огня, а также посреднические усилия Пакистана", — подчеркнул Сибига.

По его словам, пришло время проявить достаточную решимость для принуждения России к прекращению огня и завершения войны против Украины.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа, лидер США пригрозил Ирану катастрофическими последствиями. Речь идет об "уничтожении цивилизации". Впоследствии Пакистан призвал США и Иран заключить временное перемирие на две недели

Американский лидер согласился приостановить боевые действия против Ирана после консультаций с международными партнерами. По его словам, инициатива связана с обращением Пакистана.

Кроме того, в Иране также подтвердили двухнедельное перемирие. Глава МИД страны Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива на этот период.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

