Американская решимость работает: Сибига о соглашении между США и Ираном
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на соглашение о перемирии между Соединенными Штатами Америки и Ираном. По его словам, американская решимость работает. Он призвал заставить Россию закончить войну против Украины.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в среду, 8 апреля, передает Новини.LIVE.
Соглашения между США и Ираном
"Приветствуем соглашение между Президентом США Дональдом Трампом и Иранским режимом по разблокированию Ормузского пролива и прекращению огня, а также посреднические усилия Пакистана", — подчеркнул Сибига.
По его словам, пришло время проявить достаточную решимость для принуждения России к прекращению огня и завершения войны против Украины.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа, лидер США пригрозил Ирану катастрофическими последствиями. Речь идет об "уничтожении цивилизации". Впоследствии Пакистан призвал США и Иран заключить временное перемирие на две недели
Американский лидер согласился приостановить боевые действия против Ирана после консультаций с международными партнерами. По его словам, инициатива связана с обращением Пакистана.
Кроме того, в Иране также подтвердили двухнедельное перемирие. Глава МИД страны Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива на этот период.
