Американська рішучість працює: Сибіга про угоду між США та Іраном

Американська рішучість працює: Сибіга про угоду між США та Іраном

Дата публікації: 8 квітня 2026 09:26
Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на угоду про перемирʼя між Сполученими Штатами Америки та Іраном. За його словами, американська рішучість працює. Він закликав змусити Росію закінчити війну проти України.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у середу, 8 квітня, передає Новини.LIVE.

Угод між США та Іраном

"Вітаємо угоду між Президентом США Дональдом Трампом та Іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану", — наголосив Сибіга.

За його словами, настав час проявити достатню рішучість для примусу Росії до припинення вогню та завершення війни проти України.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа, лідер США пригрозив Ірану катастрофічними наслідками. Йдеться про "знищенні цивілізації". Згодом Пакистан закликав США та Іран укласти тимчасове перемирʼя на два тижні

Американський лідер погодився призупинити бойові дії проти Ірану після консультацій із міжнародними партнерами. За його словами, ініціатива повʼязана зі зверненням Пакистану.

Крім того, в Ірані також підтвердили двотижневе перемирʼя. Глава МЗС країни Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки на цей період.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
