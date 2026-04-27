Судно с ворованным зерном в Хайфе: Украина и Израиль обменялись заявлениями

Андрей Сибига. Фото: Andrii Sybiha/X

Дружеские украинско-израильские отношения могут приносить пользу обеим странам. Их не должна подорвать незаконная торговля украинским зерном, которую ведет РФ. Речь идет о судне Panormitis, которое привезло якобы краденую агропродукцию в израильский порт Хайфа.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети X в понедельник, 27 апреля, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Андрея Сибиги в X

Украина призывает РФ не принимать похищенное зерно

Глава МИД отметил, что не понимает, почему Израиль не отреагировал должным образом на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, которое доставило якобы краденые товары в Хайфу.

"Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно (с похищенным украинским зерном, — Ред.), снова предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и нанесения вреда нашим отношениям", — подчеркнул Сибига.

Также он добавил, что МИД Украины уже вызвало посла Израиля на утро 28 апреля, чтобы вручить ему ноту протеста и потребовать принятия соответствующих мер.

Реакция МИД Израиля

На сообщение Андрея Сибиги отреагировал глава МИД Израиля Гидеон Саар. Он отметил, что дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в средствах массовой информации.

Скриншот сообщения Гидеона Саара в X

"Обвинения не являются доказательствами. Доказательств, подтверждающих эти обвинения, до сих пор не предоставлено. Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться к медиа и социальным сетям", — заявил Саар.

В то же время он пообещал, что вопрос относительно украинского зерна рассмотрят, ведь Израиль является государством, которое придерживается верховенства права и имеет независимые правоохранительные органы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу сообщал, что Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины более двух миллионов тонн зерна. Наибольшее количество похищенной агропродукции, 40%, получил Египет. Остальное распределили между государствами Ближнего Востока, Африки и Азии.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Media Center Ukraine писал, что Россия зарабатывает на украинском зерне деньги для продолжения войны. Мир готовит жесткий ответ на такие действия агрессора. Представительница ЕС Кая Каллас сравнила нынешнюю блокаду моря с попыткой устроить новый голодомор.