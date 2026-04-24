В США состоялась акция в поддержку похищенных РФ украинских детей
В четверг, 23 апреля, в столице США, Вашингтоне, состоялась акция "Bring Kids Back". На Национальной аллее создали инсталляцию с 20 тысячами игрушечных мишек, которые символизировали похищенных Россией украинских детей.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Акция в поддержку украинских детей в США
Масштабная акция "Bring Kids Back", которую провели в США, имела целью привлечь внимание к похищению украинских детей Россией. На локации развернули инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек. Каждый из них символизировал ребенка, который был принудительно депортирован из Украины с начала полномасштабного вторжения.
Организаторами события выступили Razom for Ukraine в партнерстве с American Coalition for Ukraine. Участие в акции приняла украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина. Она отметила, что США не остаются в стороне от проблемы похищения украинских детей. В частности, по словам чиновницы, госсекретарь Марко Рубио поддержал новую программу по возвращению и реинтеграции украинских детей. Она будет предусматривать поддержку организаций, занимающихся этими вопросами.
"На этой огромной инсталляции указана цифра 20 тысяч. Это официально проверенные данные, информация украинского правительства о том, что по меньшей мере 20 тысяч детей на сегодня были похищены с началом полномасштабной войны. Они нуждаются в безусловном возвращении в Украину. Это преступление, и мы очень благодарны Сенату, Конгрессу за то, что они приняли в бюджетном законодательстве обязательства уделить внимание этому вопросу", — заявила Стефанишина.
Организаторы акции отмечают, что масштабность преступления не должна оставаться невидимой. В частности, Екатерина Павлевич добавила, что месседж акции чрезвычайно прост, но важен: Путин похитил 20 тысяч украинских детей, которых нужно вернуть.
"Мы хотим донести, что масштаб трагедии самый большой со Второй мировой войны. Это самый большой кейс выполненных детей с начала Второй мировой войны. Наша цель — продемонстрировать, что это не случайные похищения, это не единичные похищения. И что проблема насущная. Уже четыре года с начала войны. Десятки тысяч детей похищены. Вернули домой очень мало. Нам нужны решения, нам нужна помощь, чтобы ускорить возвращение детей", — отметила Павлевич.
Как сообщали Новини.LIVE, посол Украины в США Ольга Стефанишина сделала заявление относительно визита высокопоставленной делегации США в Украину. По ее словам, конкретная дата пока не определена. В то же время чиновница подчеркнула, что встреча точно состоится.
Также мы писали о том, что глава государства Владимир Зеленский заявил о возвращении более 2100 детей за время работы инициативы Bring Kids Back UA. Их незаконно похитили и депортировали в Россию. 150 из них были спасены уже с начала этого года.