В США состоялась акция в поддержку похищенных РФ украинских детей

Инсталляция в поддержку похищенных украинских детей.

В четверг, 23 апреля, в столице США, Вашингтоне, состоялась акция "Bring Kids Back". На Национальной аллее создали инсталляцию с 20 тысячами игрушечных мишек, которые символизировали похищенных Россией украинских детей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Акция в поддержку украинских детей в США

Масштабная акция "Bring Kids Back", которую провели в США, имела целью привлечь внимание к похищению украинских детей Россией. На локации развернули инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек. Каждый из них символизировал ребенка, который был принудительно депортирован из Украины с начала полномасштабного вторжения.

Инсталляция в поддержку украинских детей в Вашингтоне.

Организаторами события выступили Razom for Ukraine в партнерстве с American Coalition for Ukraine. Участие в акции приняла украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина. Она отметила, что США не остаются в стороне от проблемы похищения украинских детей. В частности, по словам чиновницы, госсекретарь Марко Рубио поддержал новую программу по возвращению и реинтеграции украинских детей. Она будет предусматривать поддержку организаций, занимающихся этими вопросами.

Ольга Стефанишина на акции "Bring Kids Back".

"На этой огромной инсталляции указана цифра 20 тысяч. Это официально проверенные данные, информация украинского правительства о том, что по меньшей мере 20 тысяч детей на сегодня были похищены с началом полномасштабной войны. Они нуждаются в безусловном возвращении в Украину. Это преступление, и мы очень благодарны Сенату, Конгрессу за то, что они приняли в бюджетном законодательстве обязательства уделить внимание этому вопросу", — заявила Стефанишина.

Читайте также:

Организаторы акции отмечают, что масштабность преступления не должна оставаться невидимой. В частности, Екатерина Павлевич добавила, что месседж акции чрезвычайно прост, но важен: Путин похитил 20 тысяч украинских детей, которых нужно вернуть.

Екатерина Павлевич на акции "Bring Kids Back".

"Мы хотим донести, что масштаб трагедии самый большой со Второй мировой войны. Это самый большой кейс выполненных детей с начала Второй мировой войны. Наша цель — продемонстрировать, что это не случайные похищения, это не единичные похищения. И что проблема насущная. Уже четыре года с начала войны. Десятки тысяч детей похищены. Вернули домой очень мало. Нам нужны решения, нам нужна помощь, чтобы ускорить возвращение детей", — отметила Павлевич.

Участники акции возле инсталляции, символизирующей похищенных детей.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась