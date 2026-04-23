Стефанишина сделала прогноз относительно визита представителей США в Украину

Посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что согласованной даты визита высокопоставленной делегации США в Украину пока нет, но такая встреча точно будет. Она подчеркнула, что важен не факт визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а содержание предстоящей встречи.

Об этом рассказала посол Украины в США в четверг, 23 апреля, в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

По словам дипломата, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже неоднократно подтверждал намерение посетить Киев. Она отметила, что Уиткофф каждый раз подтверждает свое намерение прибыть в Киев, и планирует это сделать очень быстро после встреч, которые происходят с переговорной командой.

Впрочем, подчеркнула Стефанишина, на сегодня нет никаких согласованных дат, которые были бы известны украинскому посольству в США.

"Самое важное, так же как мы слышали из украинских заявлений из Киева, это не делать большое из этого событие. А второе, мы надеемся, что главное это содержание с тем, с чем могут приехать и с чем могут поехать американские переговорщики", - подчеркнула она.

Как сообщали Новини.LIVE ранее аналогичное заявление делал президент Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает этот визит, впрочем точная дата прибытия американских чиновников пока неизвестна.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов акцентировал, что Украина ожидает визита высокопоставленной делегации США в Киев. В состав делегации могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сенатор Линдси Грэм.