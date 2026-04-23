Стефанишина сделала прогноз относительно визита представителей США в Украину

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стефанишина сделала прогноз о визите представителей США в Украину

Стефанишина сделала прогноз о визите представителей США в Украину

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 21:12
Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что согласованной даты визита высокопоставленной делегации США в Украину пока нет, но такая встреча точно будет. Она подчеркнула, что важен не факт визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а содержание предстоящей встречи.

Об этом рассказала посол Украины в США в четверг, 23 апреля, в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

По словам дипломата, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже неоднократно подтверждал намерение посетить Киев. Она отметила, что Уиткофф каждый раз подтверждает свое намерение прибыть в Киев, и планирует это сделать очень быстро после встреч, которые происходят с переговорной командой.

Впрочем, подчеркнула Стефанишина, на сегодня нет никаких согласованных дат, которые были бы известны украинскому посольству в США.

"Самое важное, так же как мы слышали из украинских заявлений из Киева, это не делать большое из этого событие. А второе, мы надеемся, что главное это содержание с тем, с чем могут приехать и с чем могут поехать американские переговорщики", - подчеркнула она.

Как сообщали Новини.LIVE ранее аналогичное заявление делал президент Владимир Зеленский. Украинская сторона ожидает этот визит, впрочем точная дата прибытия американских чиновников пока неизвестна.

Также руководитель Офиса президента Кирилл Буданов акцентировал, что Украина ожидает визита высокопоставленной делегации США в Киев. В состав делегации могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сенатор Линдси Грэм.

Яна Катасонова
Автор:
Яна Катасонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации