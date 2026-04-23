Стефанішина зробила прогноз щодо візиту представників США до України

Стефанішина зробила прогноз щодо візиту представників США до України

Дата публікації: 23 квітня 2026 21:12
Посол України у США Ольга Стефанишина. Фото: пресслужба Кабінету міністрів України

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що узгодженої дати візиту високопоставленої делегації США до України поки немає, але така зустріч точно буде. Вона підкреслила, що важливим є не факт візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а зміст майбутньої зустрічі.

Про це розповіла посол України в США у четвер, 23 квітня, у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

Візит Віткоффа і Кушнера до України

За словами дипломата, спецпредставник президента США Стів Віткофф вже неодноразово підтверджував намір відвідати Київ. Вона зазначила, що Віткофф кожного разу підтверджує свій намір прибути в Київ, і планує це зробити дуже швидко після зустрічей, які відбуваються з переговорною командою.

Втім, підкреслила Стефанишина, на сьогодні немає жодних узгоджених дат, які були б відомі українському посольству у США.

"Найважливіше, так само як ми чули з українських заяв з Києва, це не робити велику з того подію. А друге, ми сподіваємося, що головне це зміст із тим, з чим можуть приїхати і з чим можуть поїхати американські переговорники", — підкреслила вона.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше аналогічну заяву робив президент Володимир Зеленський. Українська сторона очікує на цей візит, втім точна дата прибуття американських посадовців поки що невідома.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов акцентував, що Україна очікує візиту високопоставленої делегації США до Києва. До складу делегації можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і сенатор Ліндсі Грем.

Ольга Стефанішина
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
