Головна Новини дня У США відбулася акція на підтримку викрадених РФ українських дітей

У США відбулася акція на підтримку викрадених РФ українських дітей

Дата публікації: 24 квітня 2026 11:29
Інсталяція на підтримку викрадених українських дітей. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У четвер, 23 квітня, в столиці США, Вашингтоні, відбулась акція "Bring Kids Back". На Національній алеї створили інсталяцію з 20 тисячами іграшкових ведмедиків, які символізували викрадених Росією українських дітей.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Масштабна акція "Bring Kids Back", яку провели у США, мала на меті привернути увагу до викрадення українських дітей Росією. На локації розгорнули інсталяцію з 20 тисяч іграшкових ведмедиків. Кожен із них символізував дитину, яку було примусово депортовано з України з початку повномасштабного вторгнення.

Інсталяція на підтримку українських дітей у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Організаторами події виступили Razom for Ukraine у партнерстві з American Coalition for Ukraine. Участь в акції взяла українська посол у Вашингтоні Ольга Стефанішина. Вона зауважила, що США не залишаються осторонь проблеми викрадення українських дітей. Зокрема, за словами посадовиці, держсекретар Марко Рубіо підтримав нову програму щодо повернення і реінтеграції українських дітей. Вона передбачатиме підтримку організацій, що займаються цими питаннями.

Ольга Стефанішина на акції "Bring Kids Back". Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

"На цій величезній інсталяції зазначена цифра 20 тисяч. Це офіційно перевірені дані, інформація українського уряду про те, що щонайменше 20 тисяч дітей на сьогодні були викрадені з початком повномасштабної війни. Вони потребують безумовного повернення в Україну. Це злочин, і ми дуже дякуємо Сенату, Конгресу за те, що вони ухвалили в бюджетному законодавстві зобов'язання приділити увагу цьому питанню", — заявила Стефанішина.

Організатори акції наголошують, що масштабність злочину не повинна залишатися невидимою. Зокрема, Катерина Павлевич зауважила, що меседж акції надзвичайно простий, але важливий: Путін викрав 20 тисяч українських дітей, яких потрібно повернути.

Катерина Павлевич на акції "Bring Kids Back". Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

"Ми хочемо донести, що масштаб трагедії найбільший з Другої світової війни. Це найбільший кейс виконаних дітей з початку Другої світової війни. Наша мета — продемонструвати, що це не випадкові викрадення, це не поодинокі викрадення. І що проблема нагальна. Вже чотири роки з початку війни. Десятки тисяч дітей викрадені. Повернули додому дуже мало. Нам потрібні рішення, нам потрібна допомога, щоб прискорити повернення дітей", — зауважила Павлевич.

Учасники акції біля інсталяції, що символізує викрадених дітей. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Як повідомляли Новини.LIVE, посол України в США Ольга Стефанішина зробила заяву щодо візиту високопоставленої делегації США до України. За її словами, конкретної дати наразі не визначено. Водночас посадовиця наголосила, що зустріч точно відбудеться.

Також ми писали про те, що глава держави Володимир Зеленський заявив про повернення понад 2100 дітей за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA. Їх незаконно викрали та депортували в Росію. 150 з них були врятовані вже від початку цього року.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
