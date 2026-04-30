Зеленський анонсував новий удар по "тіньовому флоту" РФ

Дата публікації: 30 квітня 2026 21:32
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про активізацію співпраці з міжнародними партнерами для синхронізації санкційної політики та посилення тиску на Росію. Окрему увагу сторони приділяють протидії так званому "тіньовому зерновому флоту" Росії. Робота стає більш системною.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Україна посилює боротьбу з краденим зерном Росії

Зеленський розповів, що Україна працює над узгодженням власних санкцій у юрисдикціях союзників, а також над імплементацією обмежень партнерів у національне законодавство. Про результати відповідних контактів главі держави доповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами президента, окрему увагу сторони приділяють протидії так званому "тіньовому зерновому флоту" Росії — суднам, які використовуються для вивезення зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України. Зеленський зазначив, що робота в цьому напрямку стає більш системною.

"Цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну, і наші дипломати та Офіс Генерального прокурора включились у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту", — сказав глава держави. 

Читайте також:

Крім того, під час наради з главою МЗС обговорили ключові пріоритети на європейському напрямку. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на вагомі дипломатичні результати вже у травні.

Окремо сторони погодили кадрові рішення у структурі Міністерства закордонних справ та в дипломатичному корпусі, а також визначили позиції України для голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та держави.

Як писали Новини.LIVE, 29 квітня Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії. Йдеться про осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також судна російського тіньового флоту.

Водночас українська розвідка з'ясувала, що 51 корабель допомагає Росії фінансувати війну та обходити санкції. До списку потрапили нафтові танкери й вантажні судна, що також заходять у закриті порти на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполь і Керч.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
