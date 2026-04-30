Зеленский анонсировал новый удар по "теневому флоту" РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активизации сотрудничества с международными партнерами для синхронизации санкционной политики и усиления давления на Россию. Особое внимание стороны уделяют противодействию так называемому "теневому зерновому флоту" России. Работа становится более системной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Украина усиливает борьбу с ворованным зерном России

Зеленский рассказал, что Украина работает над согласованием собственных санкций в юрисдикциях союзников, а также над имплементацией ограничений партнеров в национальное законодательство. О результатах соответствующих контактов главе государства доложил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам президента, отдельное внимание стороны уделяют противодействию так называемому "теневому зерновому флоту" России — судам, которые используются для вывоза зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины. Зеленский отметил, что работа в этом направлении становится более системной.

"На днях был острый израильский трек по такому украденному зерну, и наши дипломаты и Офис Генерального прокурора включились в соответствующую работу. Строим систему противодействия теневому зерновому флоту, так же как и теневому нефтяному флоту", — сказал глава государства.

Кроме того, во время совещания с главой МИД обсудили ключевые приоритеты на европейском направлении. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на весомые дипломатические результаты уже в мае.

Отдельно стороны согласовали кадровые решения в структуре Министерства иностранных дел и в дипломатическом корпусе, а также определили позиции Украины для голосований в международных организациях в интересах мира и государства.

Как писали Новини.LIVE, 29 апреля Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Речь идет о лицах, которые причастны к похищению украинских детей, а также суднах российского теневого флота.

При этом украинская разведка выяснила, что 51 корабль помогает России финансировать войну и обходить санкции. В список попали нефтяные танкеры и грузовые суда, которые также заходят в закрытые порты на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполь и Керчь.