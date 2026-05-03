Зеленский призвал партнеров усилить санкции против теневого флота РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления санкций со стороны международных партнеров против российского теневого флота. Именно скоординированные действия союзников могут существенно повлиять на ограничение возможностей РФ обходить ограничения.

Санкции против теневого флота РФ

Зеленский отметил, что Украина активно работает над собственными санкционными механизмами и уже демонстрирует конкретные результаты. В то же время ключевым фактором остается поддержка партнеров.

"Нужны санкции партнеров. Например, Великобритания делает это очень правильно, и нам важно, чтобы они помогли и другим партнерам реагировать соответственно. В частности об этом сегодня говорим с премьер-министром Стармером и другими партнерами во время визита в Армению", — сказал президент.

Заявление прозвучало во время визита Зеленского в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества. Этот визит стал первым за последние 24 года и совпал с приездом в Армению ряда европейских и мировых лидеров.

По словам президента, такая консолидация международного сообщества является четким сигналом России. Кроме того, он сообщил о запланированной встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, во время которой стороны должны обсудить дальнейшую координацию действий.

Скриншот поста Владимира Зеленского

Как писали Новини.LIVE, 30 апреля Зеленский анонсировал новый удар по "теневому флоту" РФ. Украина активизировала сотрудничество с международными партнерами для синхронизации санкционной политики и усиления давления на Россию.

Днем перед этим президент ввел санкции против РФ. Речь идет о лицах, причастных к похищению украинских детей, а также суднах российского теневого флота.