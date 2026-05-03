Зеленский прибыл в Армению: повестка дня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, прибыл в столицу Армении Ереван. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Новини.LIVE.

Зеленский в Ереване 3 мая

Никифоров отметил, что сегодня в программе в основном двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Завтра состоится саммит Европейского политического сообщества, а также продолжение двусторонних и многосторонних встреч.

А "Укринформ" сообщает, что во время брифинга в Варшаве перед вылетом в Ереван глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что проведет встречу с Зеленским в Ереване. В частности, в Армении встретятся лидеры около 50 стран.

Читайте также:

Туск говорит, что ситуация сейчас особая, поэтому важно поддерживать контакты и единство европейского политического сообщества, к которому относятся и другие партнеры, в частности Армения.

"Я также буду иметь двусторонние встречи с другими участниками этого саммита - премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с Президентом Зеленским. Во время стратегического хаоса и геополитической неопределенности — а этот хаос, к сожалению, иногда приобретает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке - для меня очень важно вместе с другими лидерами предоставить международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", — сообщил Туск.

Кроме того, встречу с Зеленским анонсировал премьер Чехии Андрей Бабиш. При этом он не раскрыл темы для обсуждений. Известно, что встреча станет первой с момента вступления в должность премьера.

"Там я также проведу короткие двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании Стармером, премьер-министром Сербии и Президентом Молдовы. Впервые я также проведу переговоры с Президентом Украины Зеленским", — сказал Бабиш.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, 2 мая он провел телефонный разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. В частности, стороны обсудили возможную встречу.

А 26 апреля Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили о недопустимости пребывания россиян на Запорожской АЭС.