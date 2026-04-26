Україна
Зеленский обсудил с Гросси пребывание РФ на Запорожской АЭС

Зеленский обсудил с Гросси пребывание РФ на Запорожской АЭС

Дата публикации 26 апреля 2026 17:24
Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава государства подчеркнул недопустимость формализации и легализации российского пребывания на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Встреча Зеленского и Гросси

Зеленский рассказал, что вместе с Гросси они обсудили временные отключения от электроснабжения блоков АЭС, снижение их мощности и возможные последствия этих преступных действий. Президент подчеркнул, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под руководство лицензированного оператора и ядерного регулятора Украины.

"Договорились продолжать миссии МАГАТЭ для обеспечения постоянного мониторинга состояния ЗАЭС. Благодарен Рафаэлю Гросси и команде агентства за визит в нашу страну в сороковую годовщину Чернобыльской катастрофы", — сказал глава государства.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Зеленский и Гросси открыли новую экспозицию музея "Чернобыль". Экспозиция посвящена трагедии, ее последствиям и современным вызовам, связанным с войной.

Также президент сообщал, что к программе PURL присоединились еще три страны во время саммита на Кипре. Однако он не уточнил, какие именно.

Владимир Зеленский Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
