Зеленський обговорив з Гроссі перебування РФ на Запорізькій АЕС

Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня зустрівся генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Глава держави наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Зустріч Зеленського і Гроссі

Зеленський розповів, що разом з Гроссі вони обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки цих злочинних дій. Президент наголосив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

"Домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС. Вдячний Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи", — сказав глава держави.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Зеленський та Гроссі відкрили нову експозицію музею "Чорнобиль". Експозиція присвячена трагедії, її наслідкам та сучасним викликам, пов’язаним із війною.

