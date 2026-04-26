Зеленський та Гроссі відкрили нову експозицію музею "Чорнобиль"

Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі 26 квітня 2026 року. Фото: ОПУ

У неділю, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський разом із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі відкрили нову експозицію Національного музею "Чорнобиль". Подія відбулася з нагоди 40-х роковин аварії на ЧАЕС. Експозиція присвячена трагедії, її наслідкам та сучасним викликам, пов’язаним із війною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у неділю, 26 квітня.

Зеленський та Гроссі під час відкриття нової експозиції Національного музею "Чорнобиль". Фото: ОПУ

Сьогодні, 26 квітня, у Києві презентували нову постійну виставку "Чорнобиль: люди і сенси", яка розкриває історію катастрофи та її вплив на сьогодення. У відкритті взяли участь Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, які також обговорили питання безпеки об’єкта.

Під час заходу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів главі держави про хід ліквідації наслідків російського удару по конфайнменту ЧАЕС, що стався 14 лютого 2025 року. За його словами, частину робіт уже виконано, однак для повного відновлення необхідна подальша міжнародна підтримка.

Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, наголосив на ролі партнерів у відбудові та збереженні безпеки об’єкта.

"Ми об'єднували наших партнерів — тих, хто допомагав. Велика кількість країн будувала саркофаг. І ми підключали партнерів знову все це відбудовувати, якомога швидше. Партнери доєднувалися, але досі всі ці ризики існують, безумовно. Тому що війна не закінчилася", — наголосив президент.

Зеленський та Гроссі в Національному музеї "Чорнобиль". Фото: ОПУ

Окремо Зеленський та Гроссі обговорили ресурси, необхідні для повного відновлення конфайнменту. Частину нової експозиції присвятили саме цим питанням, а також періоду окупації ЧАЕС під час повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, гендиректорка музею Віталіна Мартиновська доповіла главі держави, що загалом експозиція складається з близько 23 тис. предметів, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією Чорнобильської АЕС, аварією на станції, ліквідацією техногенної катастрофи, створенням Зони відчуження, зведенням об'єкта "Укриття", життям у місті Прип'яті та особистими речами ліквідаторів.

Новини.LIVE інформували, що 26 квітня 2026 року минає 40 років від аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії. Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала у Чорнобилі та показала, як нині живе зона відчуження.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський звернувся до світу у роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Він нагадав, що минуло 40 років від однієї з найбільших техногенних катастроф. Також він зазначив, що наслідки трагедії та нові ризики для ядерної безпеки залишаються актуальними.