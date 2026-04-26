Зеленский и Гросси открыли новую экспозицию музея "Чернобыль"

Зеленский и Гросси открыли новую экспозицию музея "Чернобыль"

Дата публикации 26 апреля 2026 16:33
Зеленский и Гросси открыли новую экспозицию музея "Чернобыль"
Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси 26 апреля 2026 года. Фото: ОПУ

В воскресенье, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси открыли новую экспозицию Национального музея "Чернобыль". Событие состоялось по случаю 40-й годовщины аварии на ЧАЭС. Экспозиция посвящена трагедии, ее последствиям и современным вызовам, связанным с войной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в воскресенье, 26 апреля.

Зеленський та Гроссі 26 квітня
Зеленский и Гросси во время открытия новой экспозиции Национального музея "Чернобыль". Фото: ОПУ

Зеленский и Гросси приняли участие в открытии экспозиции музея "Чернобыль"

Сегодня, 26 апреля, в Киеве презентовали новую постоянную выставку "Чернобыль: люди и смыслы", которая раскрывает историю катастрофы и ее влияние на настоящее. В открытии приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которые также обсудили вопросы безопасности объекта.

Во время мероприятия министр внутренних дел Игорь Клименко доложил главе государства о ходе ликвидации последствий российского удара по конфайнменту ЧАЭС, произошедшего 14 февраля 2025 года. По его словам, часть работ уже выполнена, однако для полного восстановления необходима дальнейшая международная поддержка.

Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, отметил роль партнеров в восстановлении и сохранении безопасности объекта.

"Мы объединяли наших партнеров — тех, кто помогал. Большое количество стран строило саркофаг. И мы подключали партнеров снова все это восстанавливать, как можно скорее. Партнеры присоединялись, но до сих пор все эти риски существуют, безусловно. Потому что война не закончилась", — подчеркнул президент.

Зеленський та Гроссі 26 квітня
Зеленский и Гросси в Национальном музее "Чернобыль". Фото: ОПУ

Отдельно Зеленский и Гросси обсудили ресурсы, необходимые для полного восстановления конфайнмента. Часть новой экспозиции посвятили именно этим вопросам, а также периоду оккупации ЧАЭС во время полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, гендиректор музея Виталина Мартыновская доложила главе государства, что в целом экспозиция состоит из около 23 тыс. предметов, связанных со строительством и эксплуатацией Чернобыльской АЭС, аварией на станции, ликвидацией техногенной катастрофы, созданием Зоны отчуждения, возведением объекта "Укрытие", жизнью в городе Припять и личными вещами ликвидаторов.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала в Чернобыле и показала, как сейчас живет зона отчуждения.

Новини.LIVE писали, что Президент Владимир Зеленский обратился к миру в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что прошло 40 лет с одной из крупнейших техногенных катастроф. Также он отметил, что последствия трагедии и новые риски для ядерной безопасности остаются актуальными.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
