40 лет аварии на ЧАЭС: как живет зона отчуждения

Колесо обозрения в Припяти. Фото: Новини.LIVE

Сорок лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мире — авария на чернобыльской атомной электростанции. В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался реактор, трагедия изменила жизнь миллионов людей и ускорила распад Советского Союза.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала в Чернобыле.

Разрушенный реактор закрыт под 110-метровым саркофагом

После взрыва реактора в атмосферу выбросило сотни миллионов кюри — изотопов урана, плутония, йода, стронция, цезия. Масштаб можно сравнить с сотней атомных бомб, по типу тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Тогда к ликвидации аварии привлекли 600 тысяч человек, большинство из них получили смертельный уровень радиационного облучения.

Первыми на аварию прибыли пожарные. Возле станции фиксировали от 5 до 10 тысяч рентген. Они заработали лучевые болезни за несколько минут и умирали в муках.

Щит управления четвертым энергоблоком. Фото: Новини.LIVE

Рабочие за рекордные 206 суток возвели "Укрытие", которое должно было защитить мир от опасного радиационного облучения. В работах приняли участие около 90 тысяч человек, однако этого было недостаточно.

Советское "укрытие" над реактором ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

В 2019 году над реактором построили конфайнмент. Это совместный проект более 30 стран мира и самая большая подвижная конструкция в мире — более 110 метров высотой.

В феврале 2025 года российский "шахед" пробил защитное сооружение. Произошло возгорание, но специалистам удалось справиться с ситуацией. Сейчас дыру зашили, но для полного восстановления нужно около 500 миллионов евро.

Конфайнмент над разрушенным реактором ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Припять — советская икона градопроектирования

На центральной площади города прогуливается ветер, а время уничтожает последние воспоминания о прошлой яркой жизни припятчан. Здесь проводили праздники, парады, марши. По кругу раскинулись Белый дом, где жил директор ЧАЭС Виктор Брюханов, ДК "Энергетик", универсам, ресторан и танцплощадка. Недалеко — большой театр и Дворец бракосочетаний.

Гостиница "Полісся" в Припяти. Фото: Новини.LIVE

Припять была советским образцом идеала. На прилавки магазинов завозили мандарины, бананы, апельсины — дефицитные фрукты, которые в других городах украинцы видели только на картинках. Советский Союз создавал перфекционный городок, в который возили экскурсии с призывом: "Видите, как можно жить. Вот к чему надо стремиться".

На момент аварии в городе проживало более 49 тысяч человек. Средний возраст — 26 лет. Это было молодое поколение ученых и специалистов из ведущей сферы. Согласно переписи населения, насчитывалось более 30 национальностей.

Панно в ПК "Энергетик". Фото: Новини.LIVE

Пять микрорайонов идеальной жизни

Город разделен на 5 микрорайонов, которые сейчас поросли деревьями и кустами. По проекту построили 15 детских садов и 5 школ. Вместо шестого района после аварии создали "песчаное плато", куда свозили загрязненную радиацией мебель и части инфраструктурных объектов.

Дворец культуры "Энергетик". Фото: Новини.LIVE

Прошло 36 часов после аварии и только тогда началась эвакуация. За горожанами приехали 1300 автобусов и за несколько часов вывезли их подальше от атомной электростанции. Впрочем, за эти полтора суток люди уже успели получить дозу радиации, которая безвозвратно повлияет на их жизнь.

Автодром в Припяти. Фото: Новини.LIVE

Парк развлечений, который так и не услышал детский смех

Этот парк развлечений должен был стать любимым местом для жителей Припяти. Открытие планировали до 1 мая, но 26 апреля изменило все. Автодром, колесо обозрения застыли во времени. Вместо детского смеха — здесь тишина, вместо игр и уговоров родителей купить еще мороженого — пустота. Оставалось 5 дней до открытия, которому не суждено было случиться.

Парк развлечений в Припяти. Фото: Новини.LIVE

Еще один из эстетических замыслов города: высадить столько кустов роз, сколько в нем жителей. Успели — более 30 тысяч растений. Впрочем, со временем без человеческого ухода и любви розы превратились в колючий шиповник.

Жизнь в Припяти остановилась. Фото: Новини.LIVE

О судьбе Припяти дискуссии продолжаются десятилетиями. Восстановление города и возвращение его к жизни — лишь иллюзорная идея. Эксперты отмечают, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться памятником для следующих поколений, чего стоит человеческая ошибка и радикально губительная политика СССР.

