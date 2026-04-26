40 лет аварии на ЧАЭС: как живет зона отчуждения
Сорок лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мире — авария на чернобыльской атомной электростанции. В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался реактор, трагедия изменила жизнь миллионов людей и ускорила распад Советского Союза.
Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык побывала в Чернобыле.
Разрушенный реактор закрыт под 110-метровым саркофагом
После взрыва реактора в атмосферу выбросило сотни миллионов кюри — изотопов урана, плутония, йода, стронция, цезия. Масштаб можно сравнить с сотней атомных бомб, по типу тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Тогда к ликвидации аварии привлекли 600 тысяч человек, большинство из них получили смертельный уровень радиационного облучения.
Первыми на аварию прибыли пожарные. Возле станции фиксировали от 5 до 10 тысяч рентген. Они заработали лучевые болезни за несколько минут и умирали в муках.
Рабочие за рекордные 206 суток возвели "Укрытие", которое должно было защитить мир от опасного радиационного облучения. В работах приняли участие около 90 тысяч человек, однако этого было недостаточно.
В 2019 году над реактором построили конфайнмент. Это совместный проект более 30 стран мира и самая большая подвижная конструкция в мире — более 110 метров высотой.
В феврале 2025 года российский "шахед" пробил защитное сооружение. Произошло возгорание, но специалистам удалось справиться с ситуацией. Сейчас дыру зашили, но для полного восстановления нужно около 500 миллионов евро.
Припять — советская икона градопроектирования
На центральной площади города прогуливается ветер, а время уничтожает последние воспоминания о прошлой яркой жизни припятчан. Здесь проводили праздники, парады, марши. По кругу раскинулись Белый дом, где жил директор ЧАЭС Виктор Брюханов, ДК "Энергетик", универсам, ресторан и танцплощадка. Недалеко — большой театр и Дворец бракосочетаний.
Припять была советским образцом идеала. На прилавки магазинов завозили мандарины, бананы, апельсины — дефицитные фрукты, которые в других городах украинцы видели только на картинках. Советский Союз создавал перфекционный городок, в который возили экскурсии с призывом: "Видите, как можно жить. Вот к чему надо стремиться".
На момент аварии в городе проживало более 49 тысяч человек. Средний возраст — 26 лет. Это было молодое поколение ученых и специалистов из ведущей сферы. Согласно переписи населения, насчитывалось более 30 национальностей.
Пять микрорайонов идеальной жизни
Город разделен на 5 микрорайонов, которые сейчас поросли деревьями и кустами. По проекту построили 15 детских садов и 5 школ. Вместо шестого района после аварии создали "песчаное плато", куда свозили загрязненную радиацией мебель и части инфраструктурных объектов.
Прошло 36 часов после аварии и только тогда началась эвакуация. За горожанами приехали 1300 автобусов и за несколько часов вывезли их подальше от атомной электростанции. Впрочем, за эти полтора суток люди уже успели получить дозу радиации, которая безвозвратно повлияет на их жизнь.
Парк развлечений, который так и не услышал детский смех
Этот парк развлечений должен был стать любимым местом для жителей Припяти. Открытие планировали до 1 мая, но 26 апреля изменило все. Автодром, колесо обозрения застыли во времени. Вместо детского смеха — здесь тишина, вместо игр и уговоров родителей купить еще мороженого — пустота. Оставалось 5 дней до открытия, которому не суждено было случиться.
Еще один из эстетических замыслов города: высадить столько кустов роз, сколько в нем жителей. Успели — более 30 тысяч растений. Впрочем, со временем без человеческого ухода и любви розы превратились в колючий шиповник.
О судьбе Припяти дискуссии продолжаются десятилетиями. Восстановление города и возвращение его к жизни — лишь иллюзорная идея. Эксперты отмечают, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться памятником для следующих поколений, чего стоит человеческая ошибка и радикально губительная политика СССР.
