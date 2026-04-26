Річниця трагедії на ЧАЕС: Зеленський звернувся до світу

Володимир Зеленський.

Минає 40 років із дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Президент Володимир Зеленський звернувся до світу. За його словами, сотні тисяч людей долають наслідки тієї трагедії, а Росія знову створює загрозу.

Про це глава держави повідомив у неділю, 26 квітня.

Річниця трагедії на ЧАЕС

"40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії", — зазначив Зеленський.

Для стримання радіації, над зруйнований реактором побудували саркофаг. Згодом понад 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, аби не допустити катастроф. Глава держави зазначив, що ці дві споруди захищають від викидів радіації та забруднень. За його словами, їх утримання та захист в інтересах кожного.

"Але своєю війною Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії: російсько-іранські "шахеди" постійно пролітають над станцією, а один із них минулого року вдарив по конфайнменту", — каже український лідер.

Зеленський заявив, що світ не повинен допустити, аби ядерний тероризм продовжувався. За його словами, найкращим способом буде змусити Росію припинити атаки.

"Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя, ліквідовуючи наслідки цієї трагедії. Світла пам’ять усім жертвам Чорнобильської катастрофи", — додав глава держави.

Новини.LIVE детально розповідали про трагедію на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Радянська влада намагалася не розголошувати реальні масштаби катастрофи. Офіційне повідомлення про аварію оприлюднили лише 28 квітня, після того як підвищений рівень радіації було виявлено у Швеції. А журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала у Чорнобилі та показала, як наразі живе зона відчуження.

Крім того, українські дослідники виявляють у плацентах частини вагітних жінок підвищений вміст радіоактивних речовин. Небезпечні елементи, пов’язані з аварією на ЧАЕС, досі накопичуються в організмі.

Раніше 76-річний ліквідатор аварії на ЧАЕС Петро Гурін згадав про надзвичайно важкі умови роботи, замовчування радянською владою променевої хвороби та загибель онука у війні проти Росії.