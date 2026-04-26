Роковини аварії на ЧАЕС: історія катастрофи, наслідки та нові загрози

Чорнобильська атомна електростанція стала не лише одним із ключових енергетичних об'єктів свого часу, а й місцем найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Сьогодні, через десятиліття після аварії, її безпека знову опинилася під загрозою через війну та нові ризики.

Новини.LIVE у 40-ві роковини розповідають про трагедію.

Історія створення ЧАЕС

Чорнобильську АЕС почали будувати у 1970 році, коли радянська промисловість гостро потребувала нових джерел енергії. Уже в 1977 році запрацював перший енергоблок, а до 1986 року станція мала чотири реактори типу РБМК-1000, які забезпечували близько 10% електроенергії України.

Попри масштаб і значення об'єкта, у конструкції реакторів були закладені серйозні недоліки, а рівень культури безпеки залишався низьким. Саме це стало передумовою майбутньої трагедії.

Аварія 26 квітня 1986 року

У ніч проти 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці проводили технічний експеримент. Через поєднання людських помилок і конструктивних проблем реактора о 01:23 сталася серія вибухів.

Реактор був повністю зруйнований, а в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. За оцінками, рівень викидів у десятки разів перевищив радіацію від вибуху в Хіросімі.

Радіоактивна хмара накрила значну частину Європи, а в Україні було забруднено близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Евакуацію Прип'яті розпочали лише через 36 годин, що значно посилило вплив радіації на людей.

Приховування трагедії та перші наслідки

Радянська влада намагалася приховати масштаби аварії. Офіційне повідомлення з'явилося лише 28 квітня після того, як підвищений рівень радіації зафіксували у Швеції.

Навіть після цього у Києві 1 травня провели масовий парад, попри небезпеку для населення. Багато людей не знали про загрозу і зазнали опромінення.

За різними оцінками, від наслідків катастрофи постраждали мільйони людей, а кількість смертей від радіаційних хвороб сягнула сотень тисяч.

Ліквідація наслідків

До ліквідації аварії залучили близько 600 тисяч людей — військових, рятувальників, медиків і цивільних. Вони працювали в умовах високого радіаційного ризику.

Пожежники першими прибули на місце та гасили вогонь без належного захисту — багато з них загинули. До кінця 1986 року над реактором звели саркофаг, який мав стримати поширення радіації.

У 2016 році над старим укриттям встановили Новий безпечний конфайнмент — гігантську арку, розраховану на щонайменше 100 років експлуатації.

Чорнобиль під час війни

24 лютого 2022 року російські війська захопили ЧАЕС. Персонал станції опинився фактично в заручниках і працював під тиском.

Окупанти пересувалися через найбільш забруднені території, зокрема Рудий ліс, піднімаючи радіоактивний пил. Також фіксувалися випадки мародерства та пошкодження інфраструктури.

Після понад місяця окупації російські війська залишили територію станції, залишивши після себе серйозні ризики для безпеки об’єкта.

Нові загрози для ЧАЕС

У лютому 2025 року російський дрон влучив у Новий безпечний конфайнмент, пробивши отвір у даху та спричинивши пожежу. Хоча радіаційний фон залишився в межах норми, інцидент викликав серйозне занепокоєння.

Після атаки захисна арка частково втратила функціональність. Наразі триває аналіз пошкоджень і підготовка плану відновлення.

Чи є ризик нової катастрофи

Фахівці наголошують: навіть сьогодні залишки реактора залишаються небезпечними. Радіоактивні матеріали можуть становити загрозу ще сотні років.

Пошкодження захисної арки або перебої з електроживленням можуть призвести до витоку радіації. У найгіршому сценарії це здатне спричинити нове масштабне забруднення.

Раніше у Новини.LIVE працівник ЧАЕС Сергій Боков поділився спогадами про роботу станції під час російської окупації та після звільнення. Він поділився подробицями, як зараз працює АЕС і з якими викликами доводиться зіштовхуватися працівникам.

Крім того, пілот Андрій Мізько розповів про ліквідацію аварії. Він пригадав, як разом з іншими ліквідаторами летів на завдання майже без захисту.