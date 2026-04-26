Годовщина аварии на ЧАЭС: история катастрофы, последствия и новые угрозы
Чернобыльская атомная электростанция стала не только одним из ключевых энергетических объектов своего времени, но и местом крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Сегодня, спустя десятилетия после аварии, ее безопасность снова оказалась под угрозой из-за войны и новых рисков.
Новини.LIVE в 40-ю годовщину рассказывают о трагедии.
История создания ЧАЭС
Чернобыльскую АЭС начали строить в 1970 году, когда советская промышленность остро нуждалась в новых источниках энергии. Уже в 1977 году заработал первый энергоблок, а к 1986 году станция имела четыре реактора типа РБМК-1000, которые обеспечивали около 10% электроэнергии Украины.
Несмотря на масштаб и значение объекта, в конструкции реакторов были заложены серьезные недостатки, а уровень культуры безопасности оставался низким. Именно это стало предпосылкой будущей трагедии.
Авария 26 апреля 1986 года
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке проводили технический эксперимент. Из-за сочетания человеческих ошибок и конструктивных проблем реактора в 01:23 произошла серия взрывов.
Реактор был полностью разрушен, а в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. По оценкам, уровень выбросов в десятки раз превысил радиацию от взрыва в Хиросиме.
Радиоактивное облако накрыло значительную часть Европы, а в Украине было загрязнено около 50 тысяч квадратных километров. Эвакуацию Припяти начали только через 36 часов, что значительно усилило влияние радиации на людей.
Сокрытие трагедии и первые последствия
Советская власть пыталась скрыть масштабы аварии. Официальное сообщение появилось только 28 апреля после того, как повышенный уровень радиации зафиксировали в Швеции.
Даже после этого в Киеве 1 мая провели массовый парад, несмотря на опасность для населения. Многие люди не знали об угрозе и подверглись облучению.
По разным оценкам, от последствий катастрофы пострадали миллионы людей, а количество смертей от радиационных болезней достигло сотен тысяч.
Ликвидация последствий
К ликвидации аварии привлекли около 600 тысяч человек - военных, спасателей, медиков и гражданских. Они работали в условиях высокого радиационного риска.
Пожарные первыми прибыли на место и тушили огонь без надлежащей защиты — многие из них погибли. К концу 1986 года над реактором возвели саркофаг, который должен был сдержать распространение радиации.
В 2016 году над старым укрытием установили Новый безопасный конфайнмент — гигантскую арку, рассчитанную на не менее 100 лет эксплуатации.
Чернобыль во время войны
24 февраля 2022 года российские войска захватили ЧАЭС. Персонал станции оказался фактически в заложниках и работал под давлением.
Оккупанты передвигались через наиболее загрязненные территории, в частности Рыжий лес, поднимая радиоактивную пыль. Также фиксировались случаи мародерства и повреждения инфраструктуры.
После более месяца оккупации российские войска покинули территорию станции, оставив после себя серьезные риски для безопасности объекта.
Новые угрозы для ЧАЭС
В феврале 2025 года российский дрон попал в Новый безопасный конфайнмент, пробив отверстие в крыше и вызвав пожар. Хотя радиационный фон остался в пределах нормы, инцидент вызвал серьезное беспокойство.
После атаки защитная арка частично потеряла функциональность. Сейчас продолжается анализ повреждений и подготовка плана восстановления.
Есть ли риск новой катастрофы
Специалисты отмечают: даже сегодня остатки реактора остаются опасными. Радиоактивные материалы могут представлять угрозу еще сотни лет.
Повреждение защитной арки или перебои с электропитанием могут привести к утечке радиации. В худшем сценарии это способно вызвать новое масштабное загрязнение.
