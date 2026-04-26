Годовщина аварии на ЧАЭС: история катастрофы, последствия и новые угрозы

Годовщина аварии на ЧАЭС: история катастрофы, последствия и новые угрозы

Дата публикации 26 апреля 2026 07:15
Чернобыльская АЭС. Фото: AP

Чернобыльская атомная электростанция стала не только одним из ключевых энергетических объектов своего времени, но и местом крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Сегодня, спустя десятилетия после аварии, ее безопасность снова оказалась под угрозой из-за войны и новых рисков.

Новини.LIVE в 40-ю годовщину рассказывают о трагедии.

История создания ЧАЭС

Чернобыльскую АЭС начали строить в 1970 году, когда советская промышленность остро нуждалась в новых источниках энергии. Уже в 1977 году заработал первый энергоблок, а к 1986 году станция имела четыре реактора типа РБМК-1000, которые обеспечивали около 10% электроэнергии Украины.

Несмотря на масштаб и значение объекта, в конструкции реакторов были заложены серьезные недостатки, а уровень культуры безопасности оставался низким. Именно это стало предпосылкой будущей трагедии.

Як будувалася Чорнобильська АЕС
Вид на АЭС из города Припять. Фото: ГСП ЧАЭС

Авария 26 апреля 1986 года

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке проводили технический эксперимент. Из-за сочетания человеческих ошибок и конструктивных проблем реактора в 01:23 произошла серия взрывов.

Що сталося під час аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року
Разрушенный энергоблок ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Реактор был полностью разрушен, а в атмосферу попало огромное количество радиоактивных веществ. По оценкам, уровень выбросов в десятки раз превысил радиацию от взрыва в Хиросиме.

Радиоактивное облако накрыло значительную часть Европы, а в Украине было загрязнено около 50 тысяч квадратных километров. Эвакуацию Припяти начали только через 36 часов, что значительно усилило влияние радиации на людей.

Сокрытие трагедии и первые последствия

Советская власть пыталась скрыть масштабы аварии. Официальное сообщение появилось только 28 апреля после того, как повышенный уровень радиации зафиксировали в Швеции.

Даже после этого в Киеве 1 мая провели массовый парад, несмотря на опасность для населения. Многие люди не знали об угрозе и подверглись облучению.

По разным оценкам, от последствий катастрофы пострадали миллионы людей, а количество смертей от радиационных болезней достигло сотен тысяч.

Ликвидация последствий

К ликвидации аварии привлекли около 600 тысяч человек - военных, спасателей, медиков и гражданских. Они работали в условиях высокого радиационного риска.

Пожарные первыми прибыли на место и тушили огонь без надлежащей защиты — многие из них погибли. К концу 1986 года над реактором возвели саркофаг, который должен был сдержать распространение радиации.

Як сталася аварія на Чорнобильській АЕС
Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

В 2016 году над старым укрытием установили Новый безопасный конфайнмент — гигантскую арку, рассчитанную на не менее 100 лет эксплуатации.

Чернобыль во время войны

24 февраля 2022 года российские войска захватили ЧАЭС. Персонал станции оказался фактически в заложниках и работал под давлением.

Оккупанты передвигались через наиболее загрязненные территории, в частности Рыжий лес, поднимая радиоактивную пыль. Также фиксировались случаи мародерства и повреждения инфраструктуры.

После более месяца оккупации российские войска покинули территорию станции, оставив после себя серьезные риски для безопасности объекта.

Що сьогодні відбувається на ЧАЕС
Саркофаг ЧАЭС сегодня. Фото: Новини.LIVE

Новые угрозы для ЧАЭС

В феврале 2025 года российский дрон попал в Новый безопасный конфайнмент, пробив отверстие в крыше и вызвав пожар. Хотя радиационный фон остался в пределах нормы, инцидент вызвал серьезное беспокойство.

После атаки защитная арка частично потеряла функциональность. Сейчас продолжается анализ повреждений и подготовка плана восстановления.

Есть ли риск новой катастрофы

Специалисты отмечают: даже сегодня остатки реактора остаются опасными. Радиоактивные материалы могут представлять угрозу еще сотни лет.

Повреждение защитной арки или перебои с электропитанием могут привести к утечке радиации. В худшем сценарии это способно вызвать новое масштабное загрязнение.

Як зараз виглядає ЧАЕС
ЧЕАС сегодня. Фото: Новини.LIVE

Ранее в Новини.LIVE работник ЧАЭС Сергей Боков поделился воспоминаниями о работе станции во время российской оккупации и после освобождения. Он поделился подробностями, как сейчас работает АЭС и с какими вызовами приходится сталкиваться работникам.

Кроме того, пилот Андрей Мизько рассказал о ликвидации аварии. Он вспомнил, как вместе с другими ликвидаторами летел на задание почти без защиты.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
