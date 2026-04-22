У плаценті українок знаходять радіонукліди через 40 років після ЧАЕС

Українські вчені фіксують у плацентах деяких вагітних жінок значне перевищення рівня радіоактивних речовин. Небезпечні елементи продовжують накопичуватися в організмі матерів навіть через майже 40 років після трагедії на ЧАЕС.

За інформацією Національної академії медичних наук України, на початку поточного року у жінок з ускладненим перебігом вагітності виявили тривожні показники забруднення організму стронцієм та цезієм-137.

Яка доза радіації є небезпечною для плода

Нормальним показником, який не становить загрози для здоров'я жінки та немовляти, вважається рівень до п'яти бекерелів. Проте у пацієнток Всеукраїнського центру материнства та дитинства фахівці зафіксували рекордні 19 бекерелів на кілограм маси тіла. Позначка у 10 бекерелів і вище вже свідчить про серйозні ризики викидня або народження дитини зі значно слабшим імунітетом.

Радіонукліди мають тривалий період напіврозпаду — близько 30 років, тому вони й досі активно циркулюють у природі та стають невід'ємною частиною харчових ланцюгів.

Звідки радіонукліди потрапляють в організм

Головним джерелом радіоактивного зараження дорослої людини залишається неперевірена їжа та вода. Радіація потрапляє до вагітних через споживання продуктів, які вирощують у Чорнобильській зоні та незаконно реалізують на стихійних ринках. Понад 70% природної радіації людина отримує таким шляхом.

Найбільшу небезпеку становлять м'ясні продукти, особливо кістки, хрящі та зварені на них бульйони. Встановлено, що у свинині рівень радіоактивності дещо нижчий, ніж у яловичині. Цільне молоко здатне накопичувати до 100% небезпечних доз стронцію. В яйцях радіація концентрується переважно у шкаралупі, проте під час термічної обробки вона швидко проникає всередину продукту.

Щоб захистити себе та майбутню дитину від впливу радіації, медики радять ретельно перевіряти походження харчів та уникати покупок у місцях несанкціонованої торгівлі.

