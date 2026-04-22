Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У плаценті українок знаходять радіонукліди через 40 років після ЧАЕС

У плаценті українок знаходять радіонукліди через 40 років після ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 10:20
У плаценті українок знаходять радіонукліди через 40 років після ЧАЕС
Вагітна жінка обіймає живіт. Фото: кадр з відео

Українські вчені фіксують у плацентах деяких вагітних жінок значне перевищення рівня радіоактивних речовин. Небезпечні елементи продовжують накопичуватися в організмі матерів навіть через майже 40 років після трагедії на ЧАЕС.

Про це повідомляє Українська Правда, передає Новини.LIVE.

За інформацією Національної академії медичних наук України, на початку поточного року у жінок з ускладненим перебігом вагітності виявили тривожні показники забруднення організму стронцієм та цезієм-137.

Яка доза радіації є небезпечною для плода

Нормальним показником, який не становить загрози для здоров'я жінки та немовляти, вважається рівень до п'яти бекерелів. Проте у пацієнток Всеукраїнського центру материнства та дитинства фахівці зафіксували рекордні 19 бекерелів на кілограм маси тіла. Позначка у 10 бекерелів і вище вже свідчить про серйозні ризики викидня або народження дитини зі значно слабшим імунітетом.

Радіонукліди мають тривалий період напіврозпаду — близько 30 років, тому вони й досі активно циркулюють у природі та стають невід'ємною частиною харчових ланцюгів.

Звідки радіонукліди потрапляють в організм

Головним джерелом радіоактивного зараження дорослої людини залишається неперевірена їжа та вода. Радіація потрапляє до вагітних через споживання продуктів, які вирощують у Чорнобильській зоні та незаконно реалізують на стихійних ринках. Понад 70% природної радіації людина отримує таким шляхом.

Найбільшу небезпеку становлять м'ясні продукти, особливо кістки, хрящі та зварені на них бульйони. Встановлено, що у свинині рівень радіоактивності дещо нижчий, ніж у яловичині. Цільне молоко здатне накопичувати до 100% небезпечних доз стронцію. В яйцях радіація концентрується переважно у шкаралупі, проте під час термічної обробки вона швидко проникає всередину продукту.

Щоб захистити себе та майбутню дитину від впливу радіації, медики радять ретельно перевіряти походження харчів та уникати покупок у місцях несанкціонованої торгівлі.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що через 40 років після Чорнобильської катастрофи зона відчуження стала масштабним заповідником, де природа успішно відновлюється навіть в умовах радіації та війни. Дослідники зафіксували на території понад 220 тисяч гектарів популяції ведмедів, рисей та сотні видів рідкісної флори й фауни.

Також Новини.LIVE писав, що у Чорнобилі помітили шістьох білих лелек, які оселилися на даху адмінбудівлі біля меморіалу "Зірка полин". Повернення птахів до центру міста може свідчити про позитивні зміни в місцевій популяції.

Чорнобильська АЕС вагітність проблеми екології
Тетяна Пономаренко - редактор стрічки новин
Автор:
Тетяна Пономаренко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації