В плаценте украинок находят радионуклиды спустя 40 лет после ЧАЭС

Украинские ученые фиксируют в плацентах некоторых беременных женщин значительное превышение уровня радиоактивных веществ. Опасные элементы продолжают накапливаться в организме матерей даже спустя почти 40 лет после трагедии на ЧАЭС.

По информации Национальной академии медицинских наук Украины, в начале текущего года у женщин с осложненным течением беременности обнаружили тревожные показатели загрязнения организма стронцием и цезием-137.

Какая доза радиации является опасной для плода

Нормальным показателем, который не представляет угрозы для здоровья женщины и младенца, считается уровень до пяти беккерелей. Однако у пациенток Всеукраинского центра материнства и детства специалисты зафиксировали рекордные 19 беккерелей на килограмм массы тела. Отметка в 10 беккерелей и выше уже свидетельствует о серьезных рисках выкидыша или рождения ребенка со значительно более слабым иммунитетом.

Радионуклиды имеют длительный период полураспада — около 30 лет, поэтому они до сих пор активно циркулируют в природе и становятся неотъемлемой частью пищевых цепей.

Откуда радионуклиды попадают в организм

Главным источником радиоактивного заражения взрослого человека остается непроверенная пища и вода. Радиация попадает к беременным через потребление продуктов, которые выращивают в Чернобыльской зоне и незаконно реализуют на стихийных рынках. Более 70% естественной радиации человек получает таким путем.

Наибольшую опасность представляют мясные продукты, особенно кости, хрящи и сваренные на них бульоны. Установлено, что в свинине уровень радиоактивности несколько ниже, чем в говядине. Цельное молоко способно накапливать до 100% опасных доз стронция. В яйцах радиация концентрируется преимущественно в скорлупе, однако во время термической обработки она быстро проникает внутрь продукта.

Чтобы защитить себя и будущего ребенка от воздействия радиации, медики советуют тщательно проверять происхождение продуктов и избегать покупок в местах несанкционированной торговли.

