До програми PURL долучилися ще три країни під час саміту на Кіпрі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Під час саміту ЄС на Кіпрі до програми PURL долучилися ще три країни. Загальна сума вкладу держав 300-400 млн євро.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві 26 квітня.

Ще три країни приєдналися до PURL

Зеленський розповів про долучення на саміті Європейського союзу на Кіпрі трьох країн до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони. Однак він не уточнив, які саме.

"Ми вдячні трьом країнам — ми домовилися, що це буде не публічна інформація, щодо яких конкретно країн — і три країни долучились до програми PURL під час Кіпру, на загальну суму десь 350-400 млн євро", — сказав президент.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський анонсував зустріч з гендиректором МАГАТЕ сьогодні. Зокрема, сторони обговорять питання деокупації Запорізької атомної електростанції. Гроссі перебуває в Україні з візитом з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Також президент розповів, що Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі. Він відбудеться 7-8 липня.