До програми PURL долучилися ще три країни під час саміту на Кіпрі

До програми PURL долучилися ще три країни під час саміту на Кіпрі

Дата публікації: 26 квітня 2026 14:46
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Під час саміту ЄС на Кіпрі до програми PURL долучилися ще три країни. Загальна сума вкладу держав 300-400 млн євро.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві 26 квітня.

Зеленський розповів про долучення на саміті Європейського союзу на Кіпрі трьох країн до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони. Однак він не уточнив, які саме.

"Ми вдячні трьом країнам — ми домовилися, що це буде не публічна інформація, щодо яких конкретно країн — і три країни долучились до програми PURL під час Кіпру, на загальну суму десь 350-400 млн євро", — сказав президент. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський анонсував зустріч з гендиректором МАГАТЕ сьогодні. Зокрема, сторони обговорять питання деокупації Запорізької атомної електростанції. Гроссі перебуває в Україні з візитом з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Також президент розповів, що Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі. Він відбудеться 7-8 липня. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
