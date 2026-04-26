Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна / Новини дня / Зеленський: Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі

Зеленський: Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 13:54
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО. Його проведуть у турецькій Анкарі 7-8 липня. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві 26 квітня.

Україна на саміті НАТО в Анкарі

"Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати", — сказав Зеленський. 

Крім того, під час пресконференції президент заявив, що ще три країни долучилися до програми PURL під час саміту на Кіпрі.

Водночас глава держави наголосив, що у 2026 році баланс на фронті не на користь росіян. Водночас ворог посилив повітряні атаки на Дніпро. За словами Володимира Зеленського, саме так росіяни реагують на розблокування 90 млрд євро кредиту від ЄС для України. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський провів зустрічі на Кіпрі. У підсумку переговорів три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL. 

Крім того, президент наголосив на поглибленні співпраці з Азербайджаном. Між країнами було підписано шість документів, зокрема у сфері оборони та енергетики.

Володимир Зеленський Туреччина саміт
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації