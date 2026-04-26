Зеленський: Україна буде представлена на саміті НАТО в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь України на саміті НАТО. Його проведуть у турецькій Анкарі 7-8 липня.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві 26 квітня.

"Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати", — сказав Зеленський.

Крім того, під час пресконференції президент заявив, що ще три країни долучилися до програми PURL під час саміту на Кіпрі.

Водночас глава держави наголосив, що у 2026 році баланс на фронті не на користь росіян. Водночас ворог посилив повітряні атаки на Дніпро. За словами Володимира Зеленського, саме так росіяни реагують на розблокування 90 млрд євро кредиту від ЄС для України.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський провів зустрічі на Кіпрі. У підсумку переговорів три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL.

Крім того, президент наголосив на поглибленні співпраці з Азербайджаном. Між країнами було підписано шість документів, зокрема у сфері оборони та енергетики.