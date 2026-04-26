Зеленский: Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Украины на саммите НАТО. Его проведут в турецкой Анкаре 7-8 июля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 26 апреля.

Украина на саммите НАТО в Анкаре

"Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто, пока рано сказать", — сказал Зеленский.

Кроме того, во время пресс-конференции президент заявил, что еще три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре.

В то же время глава государства подчеркнул, что в 2026 году баланс на фронте не в пользу россиян. В то же время враг усилил воздушные атаки на Днепр. По словам Владимира Зеленского, именно так россияне реагируют на разблокирование 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский провел встречи на Кипре. В итоге переговоров три европейские страны подтвердили новые взносы в программу PURL.

Кроме того, президент отметил углубление сотрудничества с Азербайджаном. Между странами было подписано шесть документов, в частности в сфере обороны и энергетики.