Зеленский: Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре

Зеленский: Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре

Дата публикации 26 апреля 2026 13:54
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Украины на саммите НАТО. Его проведут в турецкой Анкаре 7-8 июля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 26 апреля.

Украина на саммите НАТО в Анкаре

"Относительно саммита НАТО. Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции. Как, в каком формате, кто, пока рано сказать", — сказал Зеленский.

Кроме того, во время пресс-конференции президент заявил, что еще три страны присоединились к программе PURL во время саммита на Кипре.

В то же время глава государства подчеркнул, что в 2026 году баланс на фронте не в пользу россиян. В то же время враг усилил воздушные атаки на Днепр. По словам Владимира Зеленского, именно так россияне реагируют на разблокирование 90 млрд евро кредита от ЕС для Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский провел встречи на Кипре. В итоге переговоров три европейские страны подтвердили новые взносы в программу PURL.

Кроме того, президент отметил углубление сотрудничества с Азербайджаном. Между странами было подписано шесть документов, в частности в сфере обороны и энергетики.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
