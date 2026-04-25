Зеленский отметил углубление сотрудничества с Азербайджаном

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый визит в Азербайджан, во время которого встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров было подписано шесть документов, в частности в сфере обороны и энергетики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента в субботу, 25 апреля.

Зеленский раскрыл детали визита в Азербайджан

По словам главы государства, это уже седьмая встреча лидеров за более чем четыре года, что свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений.

"Первый визит в Азербайджан и наша седьмая встреча за более чем четыре года. Очень высокий уровень отношений, и важно, что это отношения, основанные на уважении. Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву за этот визит, за наш разговор и, самое важное, за наши договоренности", — отметил Зеленский.

"Ключевое — это оборонно-промышленный комплекс. Мы будем развивать наше сотрудничество и углублять его", — подчеркнул президент.

Также стороны обсудили энергетическое сотрудничество и запуск новых инициатив. Украина выразила благодарность Азербайджану за поддержку, в частности за пакеты помощи в энергетической сфере.

"Благодарен Азербайджану за 11 пакетов энергетической помощи, в частности во время последней сложной зимы. Отдельное внимание — гуманитарной поддержке Украины и нашим усилиям ради восстановления мира", — добавил он.

Зеленский также подчеркнул поддержку со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и анонсировал новые шаги в сотрудничестве.

"Мы сделали очень серьезный шаг, и вскоре будут подписаны новые документы", — подытожил глава государства.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Во время поездки он провел встречу с украинскими военными, которые делятся опытом в сфере защиты воздушного пространства.

Также глава государства заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с участием США и России на территории Азербайджана — при условии, что российская сторона будет настроена на дипломатический диалог.

