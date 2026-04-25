Украина и Азербайджан подписали ряд документов о сотрудничестве

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев. Фото: Reuters

Во время визита Президента Владимира Зеленского в Азербайджан были достигнуты важные договоренности. Страны подписали ряд документов о сотрудничестве.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Зеленского.

Договоренности Украины и Азербайджана

По словам Зеленского, Украина и Азербайджан подписали шесть документов о сотрудничестве. Они касаются различных направлений. Впоследствии команды лидеров обеих стран обнародуют детали.

"Сегодня направление номер один — это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала устойчивость во время этой войны против агрессора и сегодня делится своим опытом. Я сегодня говорил с нашими экспертами, которые находятся сегодня в Азербайджане. Они безусловно поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов и товарооборот", — отметил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, во время визита в Азербайджан Президент Владимир Зеленский встретился с украинскими военными. Речь идет об экспертных группах, которые делятся опытом и экспертизой с партнерами по защите неба.

Также мы писали о том, что глава государства Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонним переговорам в Азербайджане. Речь идет о встрече представителей Киева, Вашингтона и Москвы. Как отметил Президент, это произойдет, если Москва будет готова к дипломатии.