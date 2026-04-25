Україна та Азербайджан підписали низку документів про співпрацю

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв. Фото: Reuters

Під час візиту Президента Володимира Зеленського до Азербайджану було досягнуто важливих домовленостей. Країни підписали низку документів про співпрацю.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Зеленського.

Домовленості України та Азербайджану

За словами Зеленського, Україна та Азербайджан підписали шість документів про співпрацю. Вони стосуються різних напрямів. Згодом команди лідерів обох країн оприлюднять деталі.

"Сьогодні напрямок номер один — це безпека, це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом. Я сьогодні говорив з нашими експертами, які перебувають сьогодні в Азербайджані. Вони безумовно підтримують наших колег. Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів і товарообіг", — зазначив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час візиту до Азербайджану Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими. Йдеться про експертні групи, які діляться досвідом та експертизою з партнерами щодо захисту неба.

Також ми писали про те, що глава держави Володимир Зеленський заявив про готовність України до тристоронніх перемовин в Азербайджані. Йдеться про зустріч представників Києва, Вашингтона та Москви. Як зауважив Президент, це станеться, якщо Москва буде готова до дипломатії.