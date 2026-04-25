Дата публікації: 25 квітня 2026 16:44
Зеленський наголосив на поглибленні співпраці з Азербайджаном
Ільхам Алієв і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший візит до Азербайджану, під час якого зустрівся з лідером країни Ільхамом Алієвим. За підсумками переговорів було підписано шість документів, зокрема у сфері оборони та енергетики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента у суботу, 25 квітня.

Зеленський розкрив деталі візиту до Азербайджану

За словами глави держави, це вже сьома зустріч лідерів за понад чотири роки, що свідчить про високий рівень двосторонніх відносин.

"Перший візит до Азербайджану і наша сьома зустріч за більш ніж чотири роки. Дуже високий рівень відносин, і важливо, що це відносини, засновані на повазі. Дякую Президенту Ільхаму Алієву за цей візит, за нашу розмову і, найважливіше, за наші домовленості", — зазначив Зеленський.

Одним із ключових напрямів співпраці стане оборонно-промисловий комплекс. Україна планує розвивати та поглиблювати партнерство у цій сфері.

"Ключове — це оборонно-промисловий комплекс. Ми будемо розвивати наше співробітництво і поглиблювати його", — наголосив президент.

Також сторони обговорили енергетичну співпрацю та запуск нових ініціатив. Україна висловила вдячність Азербайджану за підтримку, зокрема за пакети допомоги в енергетичній сфері.

"Вдячний Азербайджану за 11 пакетів енергетичної допомоги, зокрема під час останньої складної зими. Окрема увага – гуманітарній підтримці України та нашим зусиллям заради відновлення миру", — додав він.

Зеленський також підкреслив підтримку з боку Азербайджану суверенітету та територіальної цілісності України і анонсував нові кроки у співпраці.

"Ми зробили дуже серйозний крок, і невдовзі будуть підписані нові документи", — підсумував глава держави.

Зеленський провів зустріч з Алієвим
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський у суботу, 25 квітня, прибув з візитом до Азербайджану. Під час поїздки він провів зустріч із українськими військовими, які діляться досвідом у сфері захисту повітряного простору.

Також глава держави заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів за участю США та Росії на території Азербайджану — за умови, що російська сторона буде налаштована на дипломатичний діалог.

Під час візиту сторони досягли низки важливих домовленостей та підписали документи, спрямовані на розвиток двосторонньої співпраці.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
