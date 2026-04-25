Зеленський провів зустрічі на Кіпрі: є нові внески в програму PURL

Зеленський провів зустрічі на Кіпрі: є нові внески в програму PURL

Дата публікації: 25 квітня 2026 17:24
Зеленський провів зустрічі на Кіпрі: є нові внески в програму PURL
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів низку зустрічей на Кіпрі. У підсумку переговорів три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Результати міжнародних переговорів на Кіпрі

Зеленський розповів, що під час візиту відбулися "дуже продуктивні зустрічі" з партнерами. Три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL, що є важливим для України на тлі постійних атак.

"У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику — все. І я дякую за таку підтримку", — наголосив президент.

Також глава держави зазначив, що було розблоковано фінансовий пакет допомоги для України, а також впроваджено 20-й санкційний пакет проти Росії. На його думку, зараз дуже важливо відкрити перший переговорний кластер.

"Я впевнений, що ми йдемо згідно з нашим планом, незважаючи на блокування, які були", — сказав Володимир Зеленський. 

Президент додав, що Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери у 2026 році, якщо не виникне нових викликів.

Водночас український лідер визнав, що серед країн Європи існують різні підходи до так званого "фаст-треку" вступу України до ЄС. Однак, за його словами, є спільне розуміння: Україна має отримати членство якнайшвидше.

"Україна на 100% заслуговує це. Ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли Євросоюз потрібен Україні, а Україна — Євросоюзу", — заявив президент.

Він наголосив, що процес має пришвидшуватися з обох сторін — як з боку України, так і з боку європейських партнерів.

null
Скриншот допису Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня Володимир Зеленський прибув до Азербайджану. Там він зустрівся з українськими військовими, які діляться досвідом та експертизою у захисті неба. 

Під час цієї поїздки Україна та Азербайджан підписали шість документів про співпрацю. Вони стосуються різних напрямів. Згодом команди лідерів обох країн оприлюднять деталі.

Володимир Зеленський переговори PURL
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
