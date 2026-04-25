Зеленський провів зустрічі на Кіпрі: є нові внески в програму PURL

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент України Володимир Зеленський 25 квітня провів низку зустрічей на Кіпрі. У підсумку переговорів три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Результати міжнародних переговорів на Кіпрі

Зеленський розповів, що під час візиту відбулися "дуже продуктивні зустрічі" з партнерами. Три європейські країни підтвердили нові внески в програму PURL, що є важливим для України на тлі постійних атак.

"У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику — все. І я дякую за таку підтримку", — наголосив президент.

Також глава держави зазначив, що було розблоковано фінансовий пакет допомоги для України, а також впроваджено 20-й санкційний пакет проти Росії. На його думку, зараз дуже важливо відкрити перший переговорний кластер.

"Я впевнений, що ми йдемо згідно з нашим планом, незважаючи на блокування, які були", — сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери у 2026 році, якщо не виникне нових викликів.

Водночас український лідер визнав, що серед країн Європи існують різні підходи до так званого "фаст-треку" вступу України до ЄС. Однак, за його словами, є спільне розуміння: Україна має отримати членство якнайшвидше.

"Україна на 100% заслуговує це. Ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли Євросоюз потрібен Україні, а Україна — Євросоюзу", — заявив президент.

Він наголосив, що процес має пришвидшуватися з обох сторін — як з боку України, так і з боку європейських партнерів.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня Володимир Зеленський прибув до Азербайджану. Там він зустрівся з українськими військовими, які діляться досвідом та експертизою у захисті неба.

Під час цієї поїздки Україна та Азербайджан підписали шість документів про співпрацю. Вони стосуються різних напрямів. Згодом команди лідерів обох країн оприлюднять деталі.