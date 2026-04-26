Зеленський анонсував зустріч з гендиректором МАГАТЕ сьогодні

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Український лідер Володимир Зеленський анонсував зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ввечері, 26 квітня. Зокрема, сторони обговорять питання деокупації Запорізької атомної електростанції. Гроссі перебуває в Україні з візитом з нагоди роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Володимира Зеленського на спільній пресконференції з лідеркою Молдови Маєю Санду в Києві, передає Новини.LIVE.

Зеленський зустрінеться в Гроссі 26 квітня

Глава держави заявив, що зустріч буде присвячена ЗАЕС в Енергодарі.

"Це тиснути на всіх партнерів, розмовляти, змагати, доєднуватись до ініціативи, знаходити дипломатичний виключно шлях, щоб станція була деокупована мирним шляхом, щоб менеджмент перейшов в руки України, і тоді ми зможемо фіксувати, що тепер з цього моменту це безпечно для людей, для планети", — каже Зеленський.

Він зазначив, що Росія завдавала ударів дронами по Чорнобильській АЕС, а також різною важкою зброєю по атомних блоках, адмінбудівлях та будівлях Запорізької АЕС. За його словами, наразі шість блоків окупованої станції не працюють.

"І, безумовно, чим довше триватиме цей процес, тим більше буде ризиків від такої великої станції... ніж від Чорнобиля. Тому тут важливий досвід Японії, інших партнерів. Питання не тільки, як відновлювати ту чи іншу роботу на Запорізькій станції в Енергодарі — питання, як змусити сьогодні Росію знайти шлях, щоб ця станція нормально, безпечно працювала для всіх. І я думаю, що тут є вплив міжнародних партнерів", — додав Зеленський.

Зазначимо, у річницю катастрофи на ЧАЕС Новини.LIVE пригадували, як стався вибух, який спричинив страшні наслідки. Крім того, журналістка Анна Сірик показала, який вигляд наразі має зона відчуження.

А Зеленський звернувся до світу та наголосив, що сотні тисяч людей долають наслідки трагедії на ЧАЕС. Водночас Росія знову ставить світ на межу техногенної аварії.

Сьогодні до України прибула президентка Молдови Мая Санду, яка відвідає Чорнобиль. Зеленський заявив, що цінує цей візит у такий особливий день.