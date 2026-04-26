Зеленский анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ сегодня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вечером, 26 апреля. В частности, стороны обсудят вопрос деоккупации Запорожской атомной электростанции. Гросси находится в Украине с визитом по случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду в Киеве, передает Новини.LIVE.

Глава государства заявил, что встреча будет посвящена ЗАЭС в Энергодаре.

"Это давить на всех партнеров, разговаривать, соревноваться, присоединяться к инициативе, находить дипломатический исключительно путь, чтобы станция была деоккупирована мирным путем, чтобы менеджмент перешел в руки Украины, и тогда мы сможем фиксировать, что теперь с этого момента это безопасно для людей, для планеты", — говорит Зеленский.

Он отметил, что Россия наносила удары дронами по Чернобыльской АЭС, а также различным тяжелым оружием по атомным блокам, админзданиям и зданиям Запорожской АЭС. По его словам, сейчас шесть блоков оккупированной станции не работают.

Читайте также:

"И, безусловно, чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем больше будет рисков от такой большой станции... чем от Чернобыля. Поэтому здесь важен опыт Японии, других партнеров. Вопрос не только, как восстанавливать ту или иную работу на Запорожской станции в Энергодаре — вопрос, как заставить сегодня Россию найти путь, чтобы эта станция нормально, безопасно работала для всех. И я думаю, что здесь есть влияние международных партнеров", — добавил Зеленский.

Відзначимо, в річницю катастрофи на ЧАЕС Новини.LIVE вспоминали, як стався вибух, який викликав страшні наслідки.

А Зеленский обратился к миру и подчеркнул, что сотни тысяч людей преодолевают последствия трагедии на ЧАЭС. В то же время Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии.

Сегодня в Украину прибыла президент Молдовы Майя Санду, которая посетит Чернобыль. Зеленский заявил, что ценит этот визит в такой особый день.